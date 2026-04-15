Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde eşi ve kızını silahla vuran 72 yaşındaki Z.A., olayın ardından gittiği kahvehanede polisi arayarak teslim oldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 58 yaşındaki eşi K.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLE İÇİNDE SORUNLAR SEBEP OLDU

Olay, Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre aile içi sorunlar yaşayan Z.A., evde eşi K.A. ve 37 yaşındaki kızı H.A.’ya silahla ateş etti.

KAHVEHANEYE GİDİP ÇAY İÇTİKTEN SONRA KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından evden ayrılan şüpheli, bir kahvehaneye giderek çay içtikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp kendini ihbar etti.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, KIZI AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde K.A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu bildirilen 37 yaşındaki kızı H.A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı