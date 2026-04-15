Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde aile içi tartışma kanlı bitti. 72 yaşındaki bir kişi, evde eşi ve kızına silahla ateş ettikten sonra kahvehaneye gidip önce çay içti, sonra polisi arayıp kendin ihbar etti. Olayda 58 yaşındaki eşi hayatını kaybederken, 37 yaşındaki kızı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde eşi ve kızını silahla vuran 72 yaşındaki Z.A., olayın ardından gittiği kahvehanede polisi arayarak teslim oldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 58 yaşındaki eşi K.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLE İÇİNDE SORUNLAR SEBEP OLDU 

Olay, Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre aile içi sorunlar yaşayan Z.A., evde eşi K.A. ve 37 yaşındaki kızı H.A.’ya silahla ateş etti.

KAHVEHANEYE GİDİP ÇAY İÇTİKTEN SONRA KENDİNİ İHBAR ETTİ 

Olayın ardından evden ayrılan şüpheli, bir kahvehaneye giderek çay içtikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp kendini ihbar etti.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, KIZI AĞIR YARALI 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde K.A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu bildirilen 37 yaşındaki kızı H.A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı

Anne ve babadan sonra... Maraş saldırısında yeni gözaltılar var
Arsenal ilk maçta aldığı avantajlı skorla turladı

Arsenal ve Sporting yarı final için karşılaştı! İşte turlayan takım
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş

Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Amedspor Başkanı Nahit Eren Süper Lig ateşini yaktı

Amedspor Süper Lig ateşini yaktı

Demet Özdemir’den 'Dizi' eleştirilerine sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım

Eşref Rüya’nın yıldızı linç edilince isyan etti: Sizin adınıza utandım
Arsenal ilk maçta aldığı avantajlı skorla turladı

Arsenal ve Sporting yarı final için karşılaştı! İşte turlayan takım
Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ardından annesi de gözaltına alındı

Saldırganın emniyet müdürü babasının ardından annesi de gözaltında