Haberler

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği ortaokuldaki silahlı saldırıya ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan iki kişi gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yayın yasasını ihlal ettikleri belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan saldırganın anne ve babası da gözaltına alınmıştı.

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 kişi gözaltına alındı.

SALDIRI ANINI PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca, okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlar yapan kişi veya kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilen B.B.İ. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan, Adalet Bakanlığı kaynakları, birçok ilde farklı paylaşımları bulunan kişilerle ilgili tespit çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.

SALDIRGANIN BABASI VE ANNESİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan soruşturma kapsamında saldırgan öğrencinin babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

