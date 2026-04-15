Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 kişi gözaltına alındı.

SALDIRI ANINI PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca, okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlar yapan kişi veya kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilen B.B.İ. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan, Adalet Bakanlığı kaynakları, birçok ilde farklı paylaşımları bulunan kişilerle ilgili tespit çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.

SALDIRGANIN BABASI VE ANNESİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan soruşturma kapsamında saldırgan öğrencinin babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.