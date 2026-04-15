Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek

ABD Başkanı Trump, Çin’in İran’a silah göndermemeyi kabul ettiğini açıklayarak, "Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açmamdan çok memnun. Bunu onlar için de dünya için de yapıyorum. Bu durum bir daha asla yaşanmayacak. İran'a silah göndermeyeceklerine dair anlaştılar." dedi.

  • Çin yönetimi, İran'a silah göndermemeyi kabul etti.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde görüşeceğini belirtti.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Çin kaynaklı olduğu belirtilen siber saldırıların karşılıklı olduğunu ifade etti.

"Xİ BANA KOCAMAN SARILACAK"

Fox News’e konuşan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilişkilerine de değinerek, “Birkaç hafta içinde oraya gittiğimde Başkan Xi bana kocaman, içten bir sarılacak. Akıllıca ve çok iyi bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Bu, savaşmaktan daha iyi değil mi? Ama unutmayın, eğer mecbur kalırsak savaşmakta çok iyiyizdir; herkesten çok daha iyi” ifadelerini kullandı.

"BU İŞLER BÖYLE, ÇİN ÇİN'DİR"

Trump, FBI’ın Çin kaynaklı olduğu belirtilen büyük bir siber saldırıya ilişkin soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi. ABD Başkanı, “Biz onlara yapıyoruz, onlar bize. Biz de onlara yaparız. Bu işler böyle. Çin, Çin'dir” dedi.

Ayça Elal
Haberler.com
Geçmiş olsun tayvan

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

