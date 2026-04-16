Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 4-3 kazandı. İlk maçı da 2-1 kazanan Bayern Münih, rakibine toplam skorda 6-4 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM GOL

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, mücadelenin 37. saniyesinde Arda Güler'in uzak mesafeden attığı harika golle öne geçti. Bayern Münih, 6. dakikada Aleksandar Pavlovic ile skora denge getirdi.

ARDA GÜLER'DEN BU KEZ DE FRİKİK GOLÜ

Milli yıldızımız Arda Güler, 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, yine harikulade bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

İLK YARININ SON ANLARINDA GOLLER ÜST ÜSTE

Bayern Münih'ten cevap yine gecikmedi. Alman devi, 38. dakikada Harry Kane skoru yeniden dengeledi. Real Madrid, 42. dakikada Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin golüyle üçüncü kez öne geçmeyi başardı.

REAL MADRID SON ANLARDA YIKILDI

Mücadele yavaş yavaş uzatmalara gidecek derken Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartın artından baskısını artıran Bayern Münih, 89. dakikada Luis Diaz, 90+4'ncü dakikada da Michael Olise'nin golleriyle skoru 4-3'e getirerek maçı kazandı.

MAÇIN SONUNDA ARDA'YA KIRMIZI KART

Mücadelenin 90+1'nci dakikasında oyundan alınan Arda Güler, maçın ardından hakem Slavko Vincic'e tepkisi sonrası kırmızı kart gördü.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, 37. saniyede attığı golle Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü kaydetti. Genç yıldızın golü, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi tarihinde yediği en erken gol olarak da kayıtlara geçti.

YARI FİNALDEKİ RAKİBİ PSG

Bu sonuçla birlikte Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, yarı finalde Luis Enrique'nin çalıştırdığı Paris Saint-Germain ile eşleşti.