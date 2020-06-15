İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesinin ardından İstanbul'daki son durum merak ediliyordu. Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan İstanbul'un vaka yoğunluk haritasına göre; Güngören, Zeytinburnu, ve Bağcılar en tehlikeli ilçeler arasında bulunurken; Adalar, Beykoz ve Kadıköy yoğunluğun en az olduğu ilçeler arasında yer alıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görüldü. Sağlık Bakanlığı ve bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların uygulanmasıyla ülke genelinde salgın kontrol altına alındı. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine girildi. Kafeler, restoranlar, çay bahçeleri gibi işletmeler 2,5 aylık bir sürenin ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

VAKA SAYILARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından son günlerde vaka sayıları artış göstermeye başladı. 12 Haziran'da 1195, 13 Haziran'da 1459 ve 14 Haziran'da 1562 vaka tespit edildi. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte, en çok vakanın görüldüğü İstanbul'daki son durum merak ediliyordu. Peki ortaya çıkan son koronavirüs haritasına göre İstanbul'da hangi ilçeler daha büyük tehdit altında? İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası.

ADALAR

ARNAVUTKÖY

ATAŞEHİR

AVCILAR

İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Bağcılar'da haritada kırmızı noktaların yoğun olduğu görülüyor.

Bahçelievler'de de yoğunluk haritasına göre riskli bölge dikkat çekiyor.

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR