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Oyuncu Peker Açıkalın, Avrupa Yakası dizisinden ayrılışının üzerinden yıllar geçtikten sonra sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir yılan fotoğrafı paylaşan Açıkalın, isim vermeden eski çalışma arkadaşlarından birine yönelik ağır ifadeler kullandı. Açıkalın'ın açıklamalarında dizinin senaristi Gülse Birsel'e gönderme yaptığı yorumları öne çıktı.

“SANAT HAYATIMDA YAPTIĞIM MİNİK BİR HATAYDI"

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Gaffur karakterinin büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Açıkalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sanat hayatımda yaptığım minik bir hataydı. Ekmek Teknesi gibi harika bir diziden ayrıldıktan sonra, sadece bir bölümüne konuk olarak çağrıldığım ve yaratmış olduğum Gaffur adlı karakteri sömüren, sarı bir yılan vardı. Sayemde dizi ortalığı sallarken, o sarı yılan bana gerçekten kapıcı muamelesi yapıyordu.”

ÜCRET FARKINI DA AÇIKLADI: BANA 1250 TL VERDİRDİ

Eski dizisindeki ücret politikasına ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulunan oyuncu, kendisine yapılan ödemeyle başka bir oyuncunun kazancı arasında büyük fark olduğunu öne sürdü.

Açıkalın, “O sarı yılan haftada 90 bin TL alırken (o zamanın parası) bana 1.250 TL verdirdi ve 34 bölüm sırf halkı mutlu etmek için diziye devam ettim” dedi.

Yıllardır izleyicilerin kendisine neden Avrupa Yakası'ndan ayrıldığını sorduğunu belirten oyuncu, açıklamasını bu sorulara yanıt vermek amacıyla yaptığını ifade etti.

“TELEVİZYONLARDA BİR SÜRÜ SARI VE ÇINGIRAKLI YILAN DOLU"

Avrupa Yakası'nın ardından Yahşi Cazibe dizisiyle yoluna devam ettiğini ve sinema filmlerinde rol aldığını belirten Açıkalın, televizyon sektörüne yönelik eleştirilerini de sürdürdü.

Televizyon serüvenini 17 yıl önce bitirdiğini söyleyen oyuncu, “Şimdi televizyon bitti diyorlar. Çünkü televizyonlarda bir sürü sarı ve çıngıraklı yılan dolu” ifadelerini kullandı.

Sektördeki oyuncu tercihlerini de eleştiren Açıkalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olan bu mesleği hakkıyla yapan, okumuş liyakatli oyuncular varken, bir sürü botokslu ve sakallı oyuncularla milleti televizyondan soğuttular.”