İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü son dakika deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

24 Mayıs 2025 Cumartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

Marmara Bölgesi'nde yaşanan sarsıntılar sonrası vatandaşlar, " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İstanbul'da meydana gelen son depremlerle ilgili bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine dayalı olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?

20 Mayıs 2025 Salı günü saat 23:36'da, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Öte yandan, 23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında kaydedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde ciddi şekilde hissedilmişti. Bu büyük deprem sonrası 236 kişi panikle yaralanırken, 12 bina güvenlik nedeniyle boşaltılmıştı.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler