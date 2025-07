İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 2 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA deprem listesi!

2 Temmuz 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

2 Temmuz 2025 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13:57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olurken, sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Bursa'da deprem

İstanbul'un her iki yakasında da yoğun bir şekilde hissedilen deprem, kısa süreli endişeye yol açtı. Şu an itibarıyla herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalarda, depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler