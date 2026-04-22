Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Haber Videosunu İzle
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor
Petrol fiyatlarının ABD-İran gerilimine rağmen denge arayışına girmesi motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 lira 33 kuruş düşüş bekleniyor. İndirimle birlikte büyük şehirlerde fiyatların 69-70 lira bandına gerilemesi öngörülüyor.

  • Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 2 lira 33 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
  • İndirim sonrası İstanbul'da motorin fiyatının 69,26 TL, Ankara'da 70,38 TL, İzmir'de 70,66 TL olması öngörülüyor.
  • Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve denge arayışı akaryakıt fiyatlarında kısa vadeli indirimlere yol açıyor.

ABD-İran arasındaki gerilimin etkisiyle dalgalı seyreden petrol fiyatlarında denge arayışı sürerken, bu durum akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Motorin fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere önemli bir düşüş bekleniyor.

LİTRE BAŞINA 2 LİRA 33 KURUŞ İNDİRİM

Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 2 lira 33 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE YENİ FİYATLAR

Yapılması beklenen indirimle birlikte motorin fiyatlarının İstanbul’da 69 lira 26 kuruşa, Ankara’da 70 lira 38 kuruşa, İzmir’de 70 lira 66 kuruşa gerilemesi öngörülüyor. Doğu illerinde ise fiyatın ortalama 72,12 lira seviyesine düşmesi bekleniyor.

PETROLDEKİ DALGALANMA ETKİLİ OLDU

Uzmanlar, petrol fiyatlarının jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrettiğini ancak son dönemde denge arayışının fiyatları aşağı yönlü etkilediğini belirtiyor. Bu gelişmelerin akaryakıt fiyatlarında kısa vadeli indirimleri beraberinde getirdiği ifade ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

