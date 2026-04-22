Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

ABD-İran arasındaki gerilimin etkisiyle dalgalı seyreden petrol fiyatlarında denge arayışı sürerken, bu durum akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Motorin fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere önemli bir düşüş bekleniyor.

LİTRE BAŞINA 2 LİRA 33 KURUŞ İNDİRİM

Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 2 lira 33 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE YENİ FİYATLAR

Yapılması beklenen indirimle birlikte motorin fiyatlarının İstanbul’da 69 lira 26 kuruşa, Ankara’da 70 lira 38 kuruşa, İzmir’de 70 lira 66 kuruşa gerilemesi öngörülüyor. Doğu illerinde ise fiyatın ortalama 72,12 lira seviyesine düşmesi bekleniyor.

PETROLDEKİ DALGALANMA ETKİLİ OLDU

Uzmanlar, petrol fiyatlarının jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrettiğini ancak son dönemde denge arayışının fiyatları aşağı yönlü etkilediğini belirtiyor. Bu gelişmelerin akaryakıt fiyatlarında kısa vadeli indirimleri beraberinde getirdiği ifade ediliyor.