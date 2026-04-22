Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor
Petrol fiyatlarının ABD-İran gerilimine rağmen denge arayışına girmesi motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 lira 33 kuruş düşüş bekleniyor. İndirimle birlikte büyük şehirlerde fiyatların 69-70 lira bandına gerilemesi öngörülüyor.
LİTRE BAŞINA 2 LİRA 33 KURUŞ İNDİRİM
Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 2 lira 33 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
BÜYÜK ŞEHİRLERDE YENİ FİYATLAR
Yapılması beklenen indirimle birlikte motorin fiyatlarının İstanbul’da 69 lira 26 kuruşa, Ankara’da 70 lira 38 kuruşa, İzmir’de 70 lira 66 kuruşa gerilemesi öngörülüyor. Doğu illerinde ise fiyatın ortalama 72,12 lira seviyesine düşmesi bekleniyor.
PETROLDEKİ DALGALANMA ETKİLİ OLDU
Uzmanlar, petrol fiyatlarının jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrettiğini ancak son dönemde denge arayışının fiyatları aşağı yönlü etkilediğini belirtiyor. Bu gelişmelerin akaryakıt fiyatlarında kısa vadeli indirimleri beraberinde getirdiği ifade ediliyor.