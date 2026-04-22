Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Alanya’da sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan A.A., “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla tutuklandı.
PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI
Alanya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle A.A. (48) hakkında işlem başlattı. Şüpheli, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.
İKİ SUÇTAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen A.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından tutuklandı.