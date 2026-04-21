Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, belediye çalışanı Celil Yazıcı'yı (42) tüfekle ateş ederek öldüren İsmail A. (49), saklandığı metruk binada yakalandı. Emniyete getirilen şüpheli, "İftira attı, namusumu ve şerefimi iki paralık etti" dedi.

İsmail A., önceki gün gece saatlerinde Karakeçili Belediyesi Garajı'nda, garaj bekçisi Celil Yazıcı ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail A. yanında getirdiği tüfekle Yazıcı'ya ateş edip, kaçtı. Celil Yazıcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yazıcı'nın cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlanırken, şüpheli İsmail A. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin koordinesinde, evinin yakınındaki metruk binaya düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde ekiplerin aramasında ise 2 tüfek ve havalı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan İsmail A., emniyete getirilirken gazetecilerin sorduğu soruya, "İftira attı, namusumu ve şerefimi iki paralık etti" diyerek, cinayeti yalnız planladığını söyledi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

