Haberler

Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk tiyatrosunun ve operasının usta isimlerinden Ferdi Atuner, geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner'den acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Atuner, hayata veda etti. Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

82 yaşında vefat eden oyuncu, Levent Kırca ile 'Olacak O kadar' skeçlerinde rol alarak, geniş çevrelerce tanınmıştı. Seslendirme sanatçısı da olan Atuner, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle de izleyici karşısına çıkmıştı.

SON RÖPORTAJINDA "TEKLİF GELMİYOR" DEMİŞTİ

2024 yılında röportaj veren Atuner, "Bizim dönemimizde para konuşulmazdı. Verilen rolü nasıl oynayacağımızı, paradan önce düşünürdük. Emekli maaşımla geçiniyorum. Allah'a şükür ediyorum. Emekliliğin tadını çıkarıyorum. Şu ara pek teklif gelmiyor. Unutulmuş olabilirim ama buradayım" demişti

Kaynak: Haberler.com
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Savaşı başlatacak gerginlik! İki gemi ele geçirildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Aynasız Delikanli:
Allah rahmet eylesin

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miss Turkey yarışmacısı 'Mutluluğu buldum' diyerek yeni işini paylaştı

Miss Turkey "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada

Görüntü Türkiye'den! Şehrin göbeğinde genç kadına bunları yaptılar
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Her markette satılıyor! Dev şirket konkordato ilan etti
Miss Turkey yarışmacısı 'Mutluluğu buldum' diyerek yeni işini paylaştı

Miss Turkey "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
Kreşte şiddet iddiası: Çocuğunun vücudunu gören anne, savcılığa koştu

Çocuğunun vücudunu gören anne, kayda alıp savcılığa koştu
Eski vali Tuncay Sonel'e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi

78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi