Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi başladı. Bu görüşmeden önce NATO Genel Sekreteri, Aselsan ziyaretinde “Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı. Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve beraberindeki heyet, diplomatik temaslar gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelmişti. Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştiren Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek Beştepe'ye geçti.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

ASELSAN ZİYARETİNDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Aselsan'a bir ziyaret gerçekleştiren ve bir konuşma yapan NATO Genel Sekreteri, “Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı. Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz.” ifadelerini kullandı. 

NATO GENEL SEKRETERİ, DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN İLE BİR ARAYA GELDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki temaslarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret ederek sürdürdü. İkilinin görüşmesinin detaylarına dair bir açıklama ise yapılmadı.

RUTTE, MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER İLE DE GÖRÜŞTÜ

Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında NATO Genel Sekreteri Rutte, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de 21 Nisan'da görüşmüştü.

Görüşmede, müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındığı bilgisi verilirken, Milli Savunma Bakanlığı görüşmeye dair yaptığı açıklamada “Ülkemizin 2027 yılı savunma harcamalarını NATO’nun Lahey hedeflerine yaklaştırmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, NATO Çok Uluslu Kolordu çalışmaları ele alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Ayça Elal
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı

İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Savaşı başlatacak gerginlik! İki gemi ele geçirildi
Yorumlar (1)

Dragoz:

aman bu kolpacı övücülerden uzak durun bitane daha var ya çok akıllı çocuklar ah bende de olsa falan diye kafa yapıyor bizimkilerle eli de cebimizden çıkmıyor bu da onun başka bir versiyonu dikkatli olun

