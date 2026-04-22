2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi
Güney Kore’de 2021’de iki savaş uçağının havada çarpıştığı kazanın nedeni ortaya çıktı. Denetim raporuna göre pilotlar uçuş sırasında fotoğraf ve video çekiyordu. Daha iyi görüntü almak için yapılan tehlikeli manevra çarpışmaya yol açtı. Pilotlar kurtulurken uçaklarda büyük hasar oluştu, sorumlu pilota para cezası verildi.
Güney Kore’de 2021 yılında iki savaş uçağının havada çarpıştığı kazaya ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Güney Kore Denetim ve Teftiş Kurulu’nun yayımladığı rapora göre, kazanın nedeni pilotların uçuş sırasında fotoğraf ve video çekmesi oldu.
SON GÖREV UÇUŞUNU ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İSTEDİ
Kaza, Daegu kentinde gerçekleştirilen bir uçuş görevi sırasında meydana geldi. Rapora göre kanat pilotu, birliğiyle yaptığı son uçuşu hatıra olarak kaydetmek istediği için kişisel cep telefonuyla fotoğraf çekmeye başladı. O sırada öndeki uçakta bulunan diğer pilotlar da görüntü almak için çekime dahil oldu.
DAHA İYİ GÖRÜNTÜ İÇİN TEHLİKELİ MANEVRA YAPTI
Raporda, kanat pilotunun daha iyi görüntü vermek amacıyla uçağını ani şekilde yukarı kaldırıp çevirdiği, bu manevranın iki F-15K savaş uçağını tehlikeli biçimde birbirine yaklaştırdığı belirtildi. Çarpışmayı önlemek için öndeki uçak irtifa kaybetmeye çalışsa da iki jet havada çarpıştı.
MİLYONLARCA WONLUK HASAR OLUŞTU
Kazada pilotlar yara almadan kurtuldu ancak uçaklarda büyük hasar oluştu. Çarpışmanın ardından askeri kaynaklara göre onarım maliyeti 880 milyon wonu buldu. Sol kanadı hasar alan öndeki uçak ile kuyruk dengeleyicisi zarar gören diğer uçak üsse dönebildi.
PİLOTA CEZA VERİLDİ
Olayın ardından Güney Kore Hava Kuvvetleri, kanat pilotunu görevden uzaklaştırdı. Daha sonra ordudan ayrılarak ticari havacılığa geçen pilottan ilk etapta tüm zararın tahsil edilmesi istendi. Ancak denetim kurulu, pilotun toplam bedelin yalnızca onda birini, yani 88 milyon won ödemesine hükmetti.
“BU UYGULAMA YAYGINDI” TESPİTİ
Denetim raporunda, önemli uçuşlarda fotoğraf çekmenin o dönemde pilotlar arasında yaygın bir uygulama olduğu vurgulandı. Kurul, Hava Kuvvetleri’nin pilotların kişisel kamera ve telefon kullanımını yeterince düzenlememiş olmasının da sorumluluk doğurduğunu kaydetti.