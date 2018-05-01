Işid'in Afganistan'daki Kanlı Sicili

IŞİD örgütün Horasan Bölgesi adını verdiği Afganistan ve Pakistan kolunu Ocak 2015'te kurmuş ve bu yapılanmanın Afganistan ve Pakistan dışında "çevredeki diğer bölgeleri" de kapsadığını duyurmuştu.

Örgüt, bu coğrafyadaki faaliyetlerinin çoğunu, Afgan ve Taliban güçleriyle çatıştığı Afganistan'ın Nangarhar bölgesinde gerçekleştirdi.

Şiilere, Birleşmiş Milletler personeline, ABD güçlerine ve Afganistan'daki büyükelçiliklere karşı saldırılarda bulundu.

2016'nın sonlarından bu yana Afganistan-Pakistan kolunun gücünü bir dizi saldırıyı üstlenerek ve propaganda videoları yayınlarayak sergilemeye çalıştı.

Bu videolarda örgütün bölgedeki yönetim faaliyetleri de tanıtıldı.

Bu arada, bir ABD hükümeti kuruluşu, son 12 ayda firar ve yüksek kayıp oranları nedeniyle Afgan kolluk kuvvetlerinin gücünün büyük ölçüde azaldığını belirtti. Afganistan'ın Yeniden İnşası için Genel Müffetişlik adlı kuruluşa göre Afgan güvenlik güçlerinin sayısı yüzde 10 azalarak 300 bin kişinin altına düştü.

Açıklama, ülkede dün aralarında gazetecilerin de bulunduğu 40 kişinin öldüğü saldırıları izliyor. IŞİD bu kanlı saldırıdan önce de, Afganistan'da faaliyet göstermeye başlamasından sonra birçok kanlı saldırıda yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. BBC İzleme Servisi (BBC Monitoring) örgütün yaklaşık iki buçuk yıldaki kanlı sicilini derledi:

2015 26 Ocak: IŞİD, Horasan Bölgesi diye tanımladığı Afganistan-Pakistan kolunun kuruluşunu ilan etti ve bu kolun Afganistan ve Pakistan dışında "çevredeki diğer bölgeleri" kapsadığını duyurdu.

16 Mayıs: IŞİD, ülkenin doğusundaki Nargarhar bölgesinde bulunan Kot'ta Taliban militanlarını öldürdüğünü söyleyerek ülkedeki ilk saldırısını üstlendi.

11 Ağustos: IŞİD, Nangarhar bölgesinde Taliban militanları işbirliği yapmakla suçladığı aşiret üyelerinin vahşi bir şekilde öldürülmesini gösteren bir görüntü yayınladı.

10 Eylül: IŞİD, Celalabad'daki bir patlamada Afganistan'daki BM Yardım Misyonu UNAMA'nın beş üyesinin öldüğü patlamayı üstlendi.

9 Ekim: IŞİD başkent Kabil'deki ilk eylemini üstlendi ve Şiileri hedef alan bombalı saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

2016

13 Ocak: IŞİD Celalabad'daki Pakistan Konsolosluğuna karşı saldırıyı üstlendi ve Pakistanlı istihbaratçıların öldürüldüğünü savundu.

20 Ocak: IŞİD Zabul bölgesindeki müttefiki Özbekistan İslami Hareketi'nin önceki Kasım ayında Taliban karşısında büyük kayıplar verdiğini kabul etti.

24 Haziran: IŞİD Nargarhar bölgesindeki Kot'ta polis merkezine düzenlenen ve 14 polisin öldüğü, 16'sının da yaralandığı saldırıyı üstlendi.

12 Ekim: IŞİD, Kabil'deki bir Şii Türbesine yönelik, 70 Afgan güvenlik gücünün öldüğü ve yaralandığı saldırıyı üstlendi.

21 Kasım: IŞİD, Kabil'deki bir Şii türbesini hedef alan ve 200'den fazla kişinin öldüğünü söylediği saldırıyı üstlendi.

28 Kasım: IŞİD ülkenin orta kesimlerindeki Ghor bölgesinde 12 Afgan askerinin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi.

29 Aralık: IŞİD, Celalabad'ın güneyindeki Nazyan'da bulunan bir Afgan Ordu Üssü'nde yedi askerin öldüğü saldırıyı üstlendi. 2017

14 Şubat: IŞİD Afgan güçleriyle Nangarhar'daki Dih Bala bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşandığını, büyük kayıplar verdirildiğini ve daha önce aldığını ya da kaybettiğini bildirmediği iki bölgeyi yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

17 Şubat: IŞİD Nangarhar'ın Jorjori bölgesinde Afgan güçlerini hedef alan ve 18 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi.

27 Şubat: IŞİD Dih Bala bölgesindeki baskında 15'ten fazla Afgan askerini öldürdüğünü iddia etti.



6 Mart: IŞİD, Nangarhar'da Afgan askerleriyle girilen şiddetli çatışmada 14 askerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

8 Mart: IŞİD, Kabil'deki bir askeri hastanede, çoğu Afgan Ordusu, Polisi ve istihbarat kuruluşlarından 100 kişiyi öldüğü saldırıyı üstlendi.

8-9 Nisan: IŞİD ülkenin kuzeyindeki Jowzjan bölgesindeki Afgan güçlerini hedef alan saldırıyı üstlendi.

12 Nisan: IŞİD Kabil'deki bir hükümet binası önünde düzenlenen intihar saldırısını üstlendi.

24 Nisan: IŞİD Celalabad Havaalanı'ndaki Amerikan üssüne iki Katyuşa roketi fırlatıldığını duyurdu.

27 Nisan: IŞİD, Nangarhar'daki Achin bölgesinde Afgan özel güçlerinin destek verdiği bir Amerikan indirme operasyonunun geri püskürtüldüğünü ve operasyonda sayısı açıklanmayan Amerikan askeri personelinin öldüğünü ya da yaralandığını bildirdi.

1 Mayıs: IŞİD Chaparhar bölgesindeki Taliban militanlarının hedef alındığını ve 14 Taliban militanının öldürüldüğü çatışmalarda bölgenin ele geçirildiğini iddia etti. IŞİD aynı gün bir hafta önce ülkenin kuzeyindeki Jawzjan bölgesindeki mevzilerini hedef alan 30 Taliban militanının öldürüldüğünü, 40'ının da yakalandığını duyurdu.

3 Mayıs: IŞİD ABD'nin Kabil Büyükelçiliği önündeki intihar saldırısını üstlendi. Saldırıda ABD güçlerine ait bir konvoyun hedef alındığı belirtilirken 8 Amerikan askeriyle sayısı açıklanmayan Afgan askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

14 Mayıs: IŞİD ülkenin Batısındaki Herat'ta altı Şii'nin öldüğü saldırıyı üstlendi.



17 Mayıs: IŞİD Nangarhar bölgesindeki Celalabad'da Afgan devlet radyo ve televizyonunun bürolarını hedef alan "komando" saldırısını üstlendi.

15 Haziran: IŞİD başkent Kabil'de Ramazan etkinlikleri sırasında bir Şii camisine yönelik intihar saldırısını üstlendi.

15 Haziran: IŞİD ülkenin doğusundaki stratejik açıdan önemli Tora Bora mağaralarını ele geçirdiklerini duyurdu.

24 Haziran: IŞİD Dih Bala bölgesinde Afgan ve ABD güçlerinin ortak saldırısını püskürttüğünü aralarında iki ABD askerinin de bulunduğu dört düşmanın öldürüldüğünü ifade etti.

31 Temmuz: IŞİD Kabil'deki Irak Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı üstlendi ve yedi güvenlik görevlisiyle binadaki 20 'den fazla kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

2 Ağustos: IŞİD Herat'taki Jawadia camisine karşı "komando" saldırısı düzenlendiğini, 50 kişinin öldürüldüğünü, 80 kişinin de yaralandığını açıkladı.

14 Ağustos: IŞİD gecikmeli bir şekilde 5 Ağustos'ta Sar-i Pul bölgesindeki bir şii köyünde onlarca sivilin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi.

24 Ağustos: IŞİD ülkenin orta kesimlerindeki Ghor bölgesinde düzenlenen havan saldırısında altı Taliban militanının öldürüldüğünü duyurdu.

25 Ağustos: IŞİD Kabil'deki bir Şii camisinde 60 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı "komando" saldırısını üstlendi.

30 Ağustos: IŞİD, iki "komandosunun" Afgan Parlamentosu Başkan Yardımcısı'nın Celalabad'daki evine saldırdığını duyurdu.

2 Eylül: IŞİD Horasan bölgesindeki bayram kutlamalarına dair fotoğraflar yayınladı.

9 Eylül: IŞİD Jowzjan bölgesindeki Taliban militanlarına karşı girişilen saldırıyı üstlendi.



13 Eylül: IŞİD Kabil'de bir grup Afgan güvenlik ve istihbarat görevlisini hedef alan intihar saldırısını üstlendi ve 40 kişinin öldüğü ya da yaralandığını açıkladı.

27 Eylül: IŞİD Kabil Uluslararası Havaalanı'na yönelik "komando" saldırısını üstlendi ve 80'den fazla Amerikan, Türk ve Afgan askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

29 Eylül: IŞİD Kabil'deki Şii camisine yönelik saldırıyı üstlendi ve 50 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını duyurdu.

5 Ekim: IŞİD önceki gün çıkan çatışmalarda Jowzjan bölgesindeki iki köyün Taliban'dan ele geçirildiğini iddia etti.

15 Ekim: Taliban Batı Nangarhar'daki Khokiano'da Taliban'ın elindeki bazı yerlerin ele geçirildiğini ve dört Taliban militanının öldürüldüğünü duyurdu.

20 Ekim: IŞİD Kabil'deki bir Şii camisine düzenlenen ve 70 kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını söylediği intihar saldırısını üstlendi.

22 Ekim: IŞİD Afgan polis okulu öğrencileri taşıyan bir otobüsün bubi tuzaklı bir araçla hedef alındığını ve 29 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını duyurdu.

30 Ekim: IŞİD, Celalabad'daki Laghman bölgesinde bir yargı mensubuna yönelik suikastı üstlendi.

31 Ekim: IŞİD Kabil'deki diplomatik bölgede, Kanada ve İngiltere Büyükelçilikleri ile, Dünya Bankası ve Afgan televizyonu çalışanları işten çıkarken düzenlenen intihar saldırısın üstlendi. Örgüt patlamada 70 kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

1 Kasım: IŞİD Nangarhar'da örgüte ait okullardaki çocukların fotoğraflarını yayınladı.

7 Kasım: IŞİD Celalabad'daki Pakistan Konsolosluğu'nda çaplışan bir diplomatik personeli öldürdüğünü iddia etti.

7 Kasım: IŞİD özel Shamshad TV'ye yönelik "komando" saldırısı düzenlendiğini ve 20 güvenlik görevlisiyle kanal çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

15 Kasım: IŞİD'in Pakistan sınırı yakınlarındaki Achin bölgesinde 15 kendi militanını kafalarını keserek öldürdüğü bildirildi.

28 Aralık: Kabil'deki bir Şii kültür merkezine yönelik saldırıda en az 41 kişi öldü ya da yaralandı. IŞİD saldırının sorumluluğunu üstlendi. 2018

4 Ocak: IŞİD, başkent Kabil'in Banayee bölgesindeki bir protestoya müdahale eden güvenlik güçlerine karşı yapılan intihar saldırısını üstlendi. Saldırıda 15 kişi ölür ve yaralanırken, üst düzey bir güvenlik yetkilisi saldırının arkasında suç çetelerinin bulunabileceğini vurguladı.

24 Ocak: IŞİD, Save the Children yardım kuruluşunun Celalabad'daki bürosuna yönelik saldırıyı üstlendi. Olayda iki kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

29 Ocak: IŞİD Kabil'deki bir ordu üssüne karşı yapılan saldırıyı üstlendi. 11 asker ölürken, 16'sı da yaralandı. Yetkililer dört saldırganın öldürüldüğünü, birinin de tutuklandığını duyurdu.

4 Şubat: IŞİD, Nangarhar'da Laşkar-ı İslam örgütünün yedi militanı öldürdüğünü bildirdi.

6 Şubat: IŞİD, Celalabad Havaalanı'na giden bir petrol kamyonunun hedef alındığını duyurdu, ancak olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.

12 Şubat: IŞİD Alingar bölgesinde Tabilan'a yönelik saldırıyı üstlendi ve dört kişinin öldüğünü belirtti.



19 Şubat: IŞİD Celalabad Havaalanı'ndaki Amerikan üssüne yapılan roket saldırısını üstlendi, ancak başka ayrıntı verilmedi.

20 Şubat: IŞİD Celalabad'daki bir polis eğitim merkezinin bombalandığı ve dört kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi.

24 Şubat: IŞİD Kabil'deki bir istihbarat binasına saldırıyı üstlendi ve olayda 45 kişinin öldüğünü veya yaralandığını iddia etti.

7 Mart: IŞİD Celalabad'daki Hac ve İslami İşler Departmanı'nın müdürünün öldüğü intihar saldırısını üstlendi.

9 Mart: IŞİD Kabil'de Şiiler 'in bir dini töreninin hedef alındığı ve 200 kişinin öldüğü saldırının sorumlusu olduğunu iddia etti.

21 Mart: IŞİD, Nevuz kutlaması yapan Şiiler'in hedef alındığı saldırıyı üstlendi. Olayda 100 kişi öldü ya da yaralandı.

4 Nisan: IŞİD, Kabil'de Afgan Savunma Bakanlığı'na çalışan bir silah fabrikasının hedef alındığını iddia etti.

22 Nisan: IŞİD, Kabil'de Şii Hazaralar'ın çoğunlukta olduğu Deşt-i Serçi bölgesindeki bir seçmen kayıt merkezine yönelik intihar saldırısını üstlendi. Olayda 60 dolayında kişi öldü.

29 Nisan: IŞİD Celalabad'daki bir seçmen kayıt merkezine yönelik saldırıyı üstlendi. Olayda sadece altı kişinin yaralandığı bildirildi.

30 Nisan: IŞİD, başkent Kabil'deki çifte intihar saldırısını üstlendi. Olayda aralarında sekiz gazetecinin de bulunduğu 29 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.