Hipertansiyon Haberleri - Hipertansiyon Haber - Haberler

Hipertansiyon Haberleri
Hipertansiyon haber, Hipertansiyon son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Obezitenin zararlarına dikkat çeken uzman: Türkiye, Avrupa'nın obezite sıklığı en yüksek ülkesi
Kadınların yüzde 53, erkeklerin yüzde 31,7'sinde fiziksel aktivitenin düşük olduğu belirlendi
Gazi Üniversitesi'nde "Dünya Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi
Ünlü isimlerin katılımıyla kalp yetersizliği farkındalık etkinliği düzenlendi
Bilinçsiz şurup kullanımı küçük çocuklarda sağlık sorunlarına neden oluyor
Nepal'in başkenti Katmandu, havası en kirli kentler sıralamasında birinci oldu
Kalp sağlığını korumak için egzersiz ve yürüyüş yapıp sigaradan uzak durun
Uzmanından kalp hastalarına uyarı: kalp hastalıkları Kovid -19 ile birleştiğinde ölümcül hale gelebiliyor"Kovid-19'a bağlı ölümlerin 3'te 1'i kalp...
Kiracı kadın, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibini cinsel organını sıkarak öldürdü
Tarsus Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Tarsus Belediyesi hangi parti?
Prof. Dr. Köz: "Glokom tedavisi uyguladığımız birçok hasta aynı zamanda diyabet hastası"
Sağlık personeli Hatay'ın köylerini tek tek dolaşarak depremzedelere ulaşıyor
Narın faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? Nar tüketmek neye iyi gelir, faydaları ve zararları neler?
Seren Serengil bugün neden yok? Seren Serengil Beyaz Tv'den ayrıldı mı, neden? Seren Serengil programda neden yok?
Seren Serengil kovuldu mu? Seren Serengil (Beyaz TV) Söylemezsem Olmaz'dan kovuldu mu?
Seren Serengil hasta mı? Seren Serengil neden yok? Seren Serengil programdan ayrıldı mı?
Rahatsızlanarak canlı yayından çıkan Seren Serengil, bugün programa çıkamadı
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Haluk Bozdoğan kimdir? Haluk Bozdoğan hayatı ve biyografisi!
Bircan Bali'yle tartışıp hastanelik olan Seren Serengil'in sevgilisi öfke kustu: Ayıp, arkasından yapmadığınız kalmadı
Yüksek tansiyona iyi gelen besinler neler? Limon ve sarımsak tansiyonu düşürür mü?
Potasyum nedir, hangi besinlerde bulunur? Potasyum içeren yiyecekler hangileri? Potasyumun faydaları nelerdir?
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre s?iyahlarda demans riski daha yüksek