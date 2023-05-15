Hipertansiyon Haberleri - Hipertansiyon Haber - Haberler

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Hipertansiyon Haberleri

Hipertansiyon haber, Hipertansiyon son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Medical Point, akupunktur yöntemiyle sigarayı bırakma imkanı sunuyor

Medical Point, akupunktur yöntemiyle sigarayı bırakma imkanı sunuyor

Hipertansiyon - 15.05.2023
Obezitenin zararlarına dikkat çeken uzman: Türkiye, Avrupa'nın obezite sıklığı en yüksek ülkesi

Obezitenin zararlarına dikkat çeken uzman: Türkiye, Avrupa'nın obezite sıklığı en yüksek ülkesi

Hipertansiyon - 12.05.2023
Obezite ömrü kısaltıyor: Her 3 yetişkinden 1'i obez

Obezite ömrü kısaltıyor: Her 3 yetişkinden 1'i obez

Hipertansiyon - 12.05.2023
Kadınların yüzde 53, erkeklerin yüzde 31,7'sinde fiziksel aktivitenin düşük olduğu belirlendi

Kadınların yüzde 53, erkeklerin yüzde 31,7'sinde fiziksel aktivitenin düşük olduğu belirlendi

Hipertansiyon - 09.05.2023
Doktorlardan 'pulmoner hipertansiyon' hastaları için konser

Doktorlardan 'pulmoner hipertansiyon' hastaları için konser

Hipertansiyon - 05.05.2023
Doktorlardan 'pulmoner hipertansiyon' hastaları için konser

Doktorlardan 'pulmoner hipertansiyon' hastaları için konser

Hipertansiyon - 05.05.2023
Doktorlardan 'Pulmoner Hipertansiyon' Hastaları İçin Konser

Doktorlardan 'Pulmoner Hipertansiyon' Hastaları İçin Konser

Hipertansiyon - 05.05.2023
Gazi Üniversitesi'nde 'Dünya Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi

Gazi Üniversitesi'nde "Dünya Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

Hipertansiyon - 05.05.2023
Türk Kardiyoloji Derneği'nden 'Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı'

Türk Kardiyoloji Derneği'nden "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı"

Hipertansiyon - 05.05.2023
Ünlü isimlerin katılımıyla kalp yetersizliği farkındalık etkinliği düzenlendi

Ünlü isimlerin katılımıyla kalp yetersizliği farkındalık etkinliği düzenlendi

Hipertansiyon - 05.05.2023
Karaciğer Yağlanması Beyin Sağlığını da Etkiliyor

Karaciğer Yağlanması Beyin Sağlığını da Etkiliyor

Hipertansiyon - 02.05.2023
Şifalı kırmızı suya turist akını

Şifalı kırmızı suya turist akını

Hipertansiyon - 01.05.2023
Şifalı kırmızı suya turist akını

Şifalı kırmızı suya turist akını

Hipertansiyon - 01.05.2023
Organları ile üç hastaya umut oldu

Organları ile üç hastaya umut oldu

Hipertansiyon - 30.04.2023
Deniz salyangozundan kanser ilacı adayları ürettiler

Deniz salyangozundan kanser ilacı adayları ürettiler

Hipertansiyon - 22.04.2023
Deniz salyangozundan kanser ilacı adayları ürettiler

Deniz salyangozundan kanser ilacı adayları ürettiler

Hipertansiyon - 22.04.2023
Bilinçsiz şurup kullanımı küçük çocuklarda sağlık sorunlarına neden oluyor

Bilinçsiz şurup kullanımı küçük çocuklarda sağlık sorunlarına neden oluyor

Hipertansiyon - 18.04.2023
Nepal'in başkenti Katmandu, havası en kirli kentler sıralamasında birinci oldu

Nepal'in başkenti Katmandu, havası en kirli kentler sıralamasında birinci oldu

Hipertansiyon - 16.04.2023
Doğru yaşam tarzı kalp damar hastalıklarından koruyor

Doğru yaşam tarzı kalp damar hastalıklarından koruyor

Hipertansiyon - 14.04.2023
Kalp sağlığını korumak için egzersiz ve yürüyüş yapıp sigaradan uzak durun

Kalp sağlığını korumak için egzersiz ve yürüyüş yapıp sigaradan uzak durun

Hipertansiyon - 13.04.2023
'Gizli kalpten ölüm kadınlarda daha fazla'

"Gizli kalpten ölüm kadınlarda daha fazla"

Hipertansiyon - 12.04.2023
Sigara, alkol ve stresten uzak yaşam tarzı kalp hastalıklarından koruyor

Sigara, alkol ve stresten uzak yaşam tarzı kalp hastalıklarından koruyor

Hipertansiyon - 12.04.2023
Uzmanından kalp hastalarına uyarı: kalp hastalıkları Kovid -19 ile birleştiğinde ölümcül hale gelebiliyor'Kovid-19'a bağlı ölümlerin 3'te 1'i kalp...

Uzmanından kalp hastalarına uyarı: kalp hastalıkları Kovid -19 ile birleştiğinde ölümcül hale gelebiliyor"Kovid-19'a bağlı ölümlerin 3'te 1'i kalp...

Hipertansiyon - 10.04.2023
Kiracı kadın, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibini cinsel organını sıkarak öldürdü

Kiracı kadın, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibini cinsel organını sıkarak öldürdü

Hipertansiyon - 27.03.2023
Trafik gürültüsü tansiyonu yükseltebiliyor

Trafik gürültüsü tansiyonu yükseltebiliyor

Hipertansiyon - 23.03.2023
Tarsus Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Tarsus Belediyesi hangi parti?

Tarsus Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Tarsus Belediyesi hangi parti?

Hipertansiyon - 22.03.2023
Uykusuzluk kadınlarda iki kat fazla görülüyor

Uykusuzluk kadınlarda iki kat fazla görülüyor

Hipertansiyon - 19.03.2023
Prof. Dr. Köz: 'Glokom tedavisi uyguladığımız birçok hasta aynı zamanda diyabet hastası'

Prof. Dr. Köz: "Glokom tedavisi uyguladığımız birçok hasta aynı zamanda diyabet hastası"

Hipertansiyon - 19.03.2023
Deprem sonrası 'uykusuzluk' kabusu

Deprem sonrası 'uykusuzluk' kabusu

Hipertansiyon - 19.03.2023
Deprem bölgesi için 'asbest' ve 'akciğer hastalığı' uyarısı

Deprem bölgesi için 'asbest' ve 'akciğer hastalığı' uyarısı

Hipertansiyon - 16.03.2023
Hindistan'da 'H3N2' virüsü nedeniyle ilk ölümler kaydedildi

Hindistan'da "H3N2" virüsü nedeniyle ilk ölümler kaydedildi

Hipertansiyon - 10.03.2023
Deprem bölgelerinde 'salgın' hastalık incelemesi

Deprem bölgelerinde 'salgın' hastalık incelemesi

Hipertansiyon - 04.03.2023
Baş dönmesine ne iyi gelir? Mide bulantısı ve baş dönmesine ne iyi gelir?

Baş dönmesine ne iyi gelir? Mide bulantısı ve baş dönmesine ne iyi gelir?

Hipertansiyon - 28.02.2023
Sağlık personeli Hatay'ın köylerini tek tek dolaşarak depremzedelere ulaşıyor

Sağlık personeli Hatay'ın köylerini tek tek dolaşarak depremzedelere ulaşıyor

Hipertansiyon - 17.02.2023
Narın faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? Nar tüketmek neye iyi gelir, faydaları ve zararları neler?

Narın faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? Nar tüketmek neye iyi gelir, faydaları ve zararları neler?

Hipertansiyon - 13.03.2023
Seren Serengil bugün neden yok? Seren Serengil Beyaz Tv'den ayrıldı mı, neden? Seren Serengil programda neden yok?

Seren Serengil bugün neden yok? Seren Serengil Beyaz Tv'den ayrıldı mı, neden? Seren Serengil programda neden yok?

Hipertansiyon - 11.01.2023
Seren Serengil kovuldu mu? Seren Serengil (Beyaz TV) Söylemezsem Olmaz'dan kovuldu mu?

Seren Serengil kovuldu mu? Seren Serengil (Beyaz TV) Söylemezsem Olmaz'dan kovuldu mu?

Hipertansiyon - 10.01.2023
Seren Serengil hasta mı? Seren Serengil neden yok? Seren Serengil programdan ayrıldı mı?

Seren Serengil hasta mı? Seren Serengil neden yok? Seren Serengil programdan ayrıldı mı?

Hipertansiyon - 10.01.2023
Rahatsızlanarak canlı yayından çıkan Seren Serengil, bugün programa çıkamadı

Rahatsızlanarak canlı yayından çıkan Seren Serengil, bugün programa çıkamadı

Hipertansiyon - 10.01.2023
İşte Yutulabilir Mide Balonu Ve Takip Sistemi hakkındaki tüm detaylar

İşte Yutulabilir Mide Balonu Ve Takip Sistemi hakkındaki tüm detaylar

Hipertansiyon - 28.12.2022
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Haluk Bozdoğan kimdir? Haluk Bozdoğan hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Haluk Bozdoğan kimdir? Haluk Bozdoğan hayatı ve biyografisi!

Hipertansiyon - 28.12.2022
Çin, Kovid-19 Enfeksiyonlarına En Açık Nüfus Üzerine Anketler Yapılıyor

Çin, Kovid-19 Enfeksiyonlarına En Açık Nüfus Üzerine Anketler Yapılıyor

Hipertansiyon - 15.12.2022
Bircan Bali'yle tartışıp hastanelik olan Seren Serengil'in sevgilisi öfke kustu: Ayıp, arkasından yapmadığınız kalmadı

Bircan Bali'yle tartışıp hastanelik olan Seren Serengil'in sevgilisi öfke kustu: Ayıp, arkasından yapmadığınız kalmadı

Hipertansiyon - 15.12.2022
Yüksek tansiyona iyi gelen besinler neler? Limon ve sarımsak tansiyonu düşürür mü?

Yüksek tansiyona iyi gelen besinler neler? Limon ve sarımsak tansiyonu düşürür mü?

Hipertansiyon - 22.11.2022
Yüksek tansiyon neden olur? Yüksek Tansiyon nasıl önlenir?

Yüksek tansiyon neden olur? Yüksek Tansiyon nasıl önlenir?

Hipertansiyon - 16.11.2022
Siroz nedir? Siroz belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Siroz nedir? Siroz belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Hipertansiyon - 10.11.2022
Potasyum nedir, hangi besinlerde bulunur? Potasyum içeren yiyecekler hangileri? Potasyumun faydaları nelerdir?

Potasyum nedir, hangi besinlerde bulunur? Potasyum içeren yiyecekler hangileri? Potasyumun faydaları nelerdir?

Hipertansiyon - 04.11.2022
'Meme kanseri kronik bir hastalık haline gelmeye başladı'

'Meme kanseri kronik bir hastalık haline gelmeye başladı'

Hipertansiyon - 15.10.2022
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre s?iyahlarda demans riski daha yüksek

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre s?iyahlarda demans riski daha yüksek

Hipertansiyon - 13.10.2022
Dünya Yürüyüş Günü ne zaman? Dünya Yürüyüş Günü hangi gün? Dünya Yürüyüş Günü sözleri ve mesajları!

Dünya Yürüyüş Günü ne zaman? Dünya Yürüyüş Günü hangi gün? Dünya Yürüyüş Günü sözleri ve mesajları!

Hipertansiyon - 30.09.2022
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