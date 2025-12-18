Obstrüktif uyku apnesi tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Şeyda Çevik Güneri, obstrüktif uyku apnesinin tedavi edilmediği takdirde hipertansiyon, kalp hastalıkları, inme, diyabet riskini artırabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, uyku sırasında solunumun tekrarlayan şekilde durması veya belirgin olarak azalmasıyla ortaya çıkan obstrüktif uyku apnesi, kandaki oksijen seviyesinin düşmesine ve kişinin gece boyunca sık sık uyanmasına neden oluyor.

Çoğu zaman hasta bunun farkında olmasa da hastalık hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Şeyda Çevik Güneri, sorunun genellikle yüksek sesli horlama, gece boyunca nefesin durması, ani uyanmalar ve sabahları yorgun uyanma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti.

Gün içinde aşırı uyku hali, dikkat dağınıklığı ve baş ağrılarının da sık görülen şikayetler arasında yer aldığını aktaran Güneri, "Obstrüktif uyku apnesi tedavi edilmediği takdirde hipertansiyon, kalp hastalıkları, inme, diyabet ve trafik kazaları riskini artırabilir. Özellikle obezite, boyun çevresinin kalın olması, sigara ve alkol kullanımıyla genetik faktörler hastalık riskini yükseltebilir." ifadelerini kullandı.

Güneri, tanının uyku testi (polisomnografi) ile konulduğuna işaret ederek, tedavinin hastalığın şiddetine göre planlandığını kaydetti.

Hafif vakalarda yaşam tarzı değişiklikleri önerilirken, orta ve ileri dereceli olgularda CPAP cihazı, ağız içi aparatlar veya cerrahi yöntemlerin gündeme gelebileceğini anlatan Güneri, "Sürekli horlama, gece nefes durması veya gün içinde aşırı uyku hali yaşayan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerekir. Erken tanı ve doğru tedavi, hem yaşam kalitesini artırır hem de ciddi sağlık sorunlarının önüne geçer." uyarısında bulundu.