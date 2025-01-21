Üye Girişi
Haberler
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

Bozcaada'da Tanker Elektrik Zabiti Tıbbi Tahliye Edildi

Bozcaada'da Tanker Elektrik Zabiti Tıbbi Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozcaada demir sahasında görev yapan 'Konya' isimli tankerin elektrik zabiti A.A.A., hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerine yapılan ihbarla, sahil güvenlik botu A.A.A.'yı gemiden alarak hastaneye götürdü.

Bozcaada demir sahasında demirli 'Konya' isimli tankerde elektrik zabiti olarak görev yapan A.A.A.'nın (58) hipertansiyona bağlı rahatsızlıktan dolayı sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Bozcaada demir sahasında demirli 'Konya' isimli tankerde elektrik zabiti olarak görev yapan A.A.A., hipertansiyona bağlı rahatsızlık geçirdi. Gemi kaptanı durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı 'TCSG-23' botu demirli tankere doğru hareket etti. Önceki gün saat 07.10 sıralarında sahil güvenlik ekiplerince A.A.A.'nın (58) gemiden tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Sahil güvenlik botu ile Geyikli iskelesinde hazır bulunan 112 ekiplerine bilinci açık şekilde edilen teslim edilen A.A.A. ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Vali Aydın otel yangınıyla ilgili kahreden detayı paylaştı
img

Devlet düşük bedelle araç satıyor
img

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılıyor

Kerem Benfica'dan ayrılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.