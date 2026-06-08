Pazar yerinde sağlık farkındalığı etkinliği

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Yanmaz Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan stantta vatandaşlara çeşitli sağlık konularında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Hüseyin Yanmaz Kapalı Pazar Yeri'nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara Dünya Tütünsüz Günü, Hipertansiyon Günü, Tuza Dikkat Haftası, Cilt Kanseri ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında bilgi verildi. Etkinlik kapsamında sağlık personelleri tarafından vatandaşların soruları yanıtlanırken, hastalıklardan korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yetkililer, toplumda sağlık bilincini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı