Ovacık'ta karla mücadelede zamanla yarış: 2 hastaya zorlu şartlarda müdahale

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle rahatsızlanan iki vatandaşa, UMKE ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla ulaşıldı. Ekipler, hipertansiyon ve bayılma şikayeti bulunan hastalara olay yerinde müdahale ederek ambulanslara güvenle ulaştırdı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kırsalda rahatsızlanan 2 vatandaşa, UMKE ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla ulaşıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde ulaşımı güçleştirdi. Kapanan ve yer yer daralan yollara rağmen sağlık hizmetlerinin aksamaması için ilgili kurumlar koordineli şekilde harekete geçti. Aynı bölgede rahatsızlanan iki vatandaş için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hipertansiyon şikayeti bulunan Ş.E. ile bayılma geçiren H.D.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Çalışmalara Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri de destek vererek yolların açık tutulmasını sağladı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda iki hasta da güvenli şekilde ambulanslara ulaştırıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşlar hastanelere sevk edildi. Bayılma geçiren H.D.'nin tedavisinin Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. - TUNCELİ

