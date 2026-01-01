Zonguldak'ta UMKE ekipleri yoğun kar altında iki hastayı hastaneye ulaştırdı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kar yağışının etkili olduğu köyde yaşayan iki kadın hastanın yardımına Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yetişti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimine bağlı UMKE ekipleri, bölgede son günlerde etkisini artıran aşırı kar yağışına rağmen köye ulaşıyor.

Tellioğlu köyünde solunum cihazına bağlı 50 yaşındaki Gülnaz Gör ile hipertansiyon hastası 73 yaşındaki Münevver Pazarık'a ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hastalar, daha sonra ambulansla Devrek Devlet Hastanesine sevk edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Mustafa Özkan Gün, kentte ve bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm sağlık ekiplerinin sahada görev yaptığını belirterek, UMKE ve 112 ekiplerinin zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen sağlık hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Gün, fedakarca görev yapan ekiplere teşekkür etti.