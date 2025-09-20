89 Yaşındaki Kadın Astım ve Hipertansiyon Tedavisi için Ankara'ya Sevk Edildi

BİTLİS'te Tatvan Devlet Hastanesi'nde 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören astım ve hipertansiyon hastası 89 yaşındaki kadın, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Astım ve hipertansiyon, hastalığı bulunan yaşlı kadın, 26 Ağustos'ta Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirildi. Doktorlar tarafından yapılan muayenenin ardından yoğun bakıma alınan kadının, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevkine karar verildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş'ın koordinasyonuyla hasta kadın, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Güzeltaş,"Sevk sürecinde emeği ve katkısı bulunan başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, 112 Acil Sağlık ekiplerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hastamıza acil şifalar diliyorum" dedi.