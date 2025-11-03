Haberler

Hipertansiyonla Mücadele Eden Emekli Müdüre Böbrek Nakli

Hipertansiyonla Mücadele Eden Emekli Müdüre Böbrek Nakli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İlhan Bayrak, 10 yılı aşkın süredir hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği ile mücadele ettikten sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu. Bayrak, organ naklinin önemine dikkat çekerek organ bağışı çağrısında bulundu.

İstanbul'da yaşayan ve 10 yılı aşkın süredir hipertansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 60 yaşındaki emekli emniyet müdürü İlhan Bayrak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Emekli olduktan sonra İstanbul'da özel bir güvenlik eğitim kurumunda yönetici olarak çalışan iki çocuk babası Bayrak, 10 yıldır haftanın iki günü hemodiyalize girerek yaşamını sürdürüyordu.

Organ nakli için çeşitli merkezlere başvuran ancak olumlu yanıt alamayan Bayrak, yaz tatili için geldiği Altınoluk'ta ÇOMÜ Organ Nakli Merkezinin adını duyarak başvuru yaptı.

Merkeze başvuran hastaya, üç aylık süreç içinde uygun organın bulunmasıyla 17 Ekim'de nakil gerçekleştirildi.

Ameliyat sonrası 17'nci güne giren Bayrak'ın sağlık durumu düzelirken, idrar çıkışı normal seviyelere ulaştı ve böbrek fonksiyonları hızla düzeldi.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, AA muhabirine, Türkiye'deki böbrek yetmezliği hastalarının yüzde 90'ının altta yatan nedeninin hipertansiyon ya da kontrolsüz diyabet olduğunu ifade etti.

Rutin sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerektiğinin altını çizen Alan, yılda bir kere mutlaka kan şekeri ve tansiyon konusunda doktora müracaat edilmesi gerektiğini belirtti.

Alan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında kadavradan organ bağışının önemine işaret ederek Türkiye'de bağış oranlarının düşük olduğunu belirtti.

Organ naklini, çeşitli nedenlerle fonksiyonlarını yitirmiş organların yerine yenisinin takılması işlemi olarak tanımlayan Alan, şunları kaydetti:

"Burada iki kaynaktan faydalanıyoruz. ya kadavra dediğimiz, beyin ölümü gerçekleşen hastalardan alınan organlar veyahut canlı vericilerdir. Ülkemiz maalesef kadavradan bağış konusunda Avrupa'da son sırada yer almaktadır. Beyin ölümü tanısı almış olan hastaların sadece yüzde 20'si organlarını bağışlamaktadır. Böbrek nakli için konuşacak olursak ülkemizde 30 bin civarında böbrek bekleyen, diyalize giren hastalar vardır. Yılda hem kadavradan hem canlıdan yapılan böbrek nakli sayısı 4 bin 500 dolayındadır. Bunun yalnızca bin civarı kadavradan alınan organlardan yapılmaktadır. Geri kalan 4 bini de canlıdan canlıya dediğimiz yakınlarının verdiği organlardan yapılan nakillerdir. Burada esas olan kadavradan nakillerdir çünkü her ne kadar biz canlıdan canlıya nakillerde alıcıya çok dikkat etsek de organ çıkarttığınız hastayı potansiyel ve takip gerektiren kişi durumuna sokuyorsunuz. Ben halkımızdan bu önemli organ bağışı haftasında, organ bağışına destek vermeleri konusunda özellikle ricada bulunuyorum."

"Hayata gülümsemek için organ bağışına evet diyoruz"

Nakil sonrası kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen İlhan Bayrak ise haftada 2 defa dört buçuk saat diyalize bağlı kalarak yaşamanın insanı hayattan kopardığını aktardı.

Türkiye'de böbrek rahatsızlıklarının son yıllarda arttığını söyleyen Bayrak, şöyle konuştu:

"Bunun tek çözümü kadavradan nakil. Nakil konusunda da insanlarımız fazla bilgili değil galiba. Avrupa ile kendimizi kıyasladığımızda aramızda dağlar kadar fark var. Gelip hastanelerde bağış bekleyenleri görmüş olsalar düşünceleri değişir. İnsan başına gelince anlıyor bazı şeyleri, başına gelmeden anlamak gerekiyor. Beden toprağa giriyor, çürüyüp gidiyor. Tamam ruh kalıyor ama beden çürüyor. O bedeni çürümeden yeni bir hayata bağlama noktasına bakıldığında yeni hayatlara can vermek gerekiyor. Bir kalp, bir böbrek, bir karaciğer bekleyen bir sürü hasta var bu ülkede. Yani bir bedenden 4-5 kişiye bir can verebilirsiniz. İnsanları hayata bağlayıp, gülümsetebilirsiniz. O yüzden hayata gülümsemek için organ bağışına evet diyoruz."

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.