Haberler

Tunceli'de yolu kapanan mezradaki hasta kar motoruyla ambulansa ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mezradaki 80 yaşındaki hipertansiyon hastası, kar motoruyla ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta, kar motoruyla ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

Yaylagünü köyüne bağlı Kazançlı mezrasında yaşayan 80 yaşındaki hipertansiyon hastası Şahsenem E'nin aniden rahatsızlanması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede kar motoruyla ilerleyen ekipler, saatler süren yolculukla mezraya ulaşmayı başardı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan Şahsenem E, kar motoruyla ambulansa taşınarak Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İran'da bilanço şimdiden ağır! 24 şehirde çok sayıda can kaybı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi

İran, Seccil füzelerini ateşledi
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan İran'da çatışmalar günlerce sürebilir uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü

Saldırılar sürerken bir isimle görüştü! Masasındaki kitaba dikkat
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi

İran, Seccil füzelerini ateşledi
İsrail'in Hayfa kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor, füze evin çatısında patladı

İran füzesi evin çatısında patladı
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum