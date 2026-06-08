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Yüksekova'da köy sakinlerine hipertansiyon ve tuz kullanımı eğitimi

Yüksekova'da köy sakinlerine hipertansiyon ve tuz kullanımı eğitimi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağlık ekipleri, köylerde hipertansiyon ve doğru tuz kullanımı konusunda farkındalık çalışması yaptı, tansiyon ölçümü ve broşür dağıttı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde hipertansiyon ve doğru tuz kullanımı konusunda farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmek amacıyla yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında Beşatlı köyünü ziyaret etti. Köy sakinleriyle bir araya gelen sağlık personeli, aşırı tuz tüketiminin zararları ve hipertansiyon (yüksek tansiyon) ile mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu. Etkinlik kapsamında köy sakinlerinin tek tek tansiyon ölçümleri yapılarak, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik takip ve yönlendirmeler yapıldı. Ayrıca vatandaşlara, sağlıklı beslenme ve tansiyon kontrolünün önemini anlatan bilgilendirici broşürler dağıtıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla bu tür koruyucu sağlık hizmetleri ve farkındalık faaliyetlerinin ilçe genelindeki diğer köylerde de aralıksız devam edeceğini bildirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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