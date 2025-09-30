Koşuyolu Geleneksel Futbol Turnuvası'nda 'Pulmoner Hipertansiyon' Farkındalığı

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Koşuyolu Geleneksel Futbol Turnuvası"nda yeni sezon açıldı. Her sene 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde başlayan turnuvada takımlar bu sezon 'Pulmoner Hipertansiyon' farkındalığı için yeşil sahada kıyasıya mücadele etti.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nda, hastane personeli tarafından oluşturulan takımlar bir yandan 90 dakika boyunca maç heyecanı yaşarken, bir yandan da önemli hastalıklarda farkındalık oluşturabilmeyi amaçlıyor. Her sene başka bir hastalığın önemine dikkat çekilen turnuvada bu yıl, 'Pulmoner hipertansiyon' sezonu ilan edildi. 1 ay boyunca sürecek olan turnuvalarda ilk maç öncesi takım oyuncularına, sağlıklı yaşamı desteklemek adına elma ve su dağıtıldı. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, turnuvada bu hastalıktan muzdarip olan vatandaşlar için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Tanıyı ne kadar erken koyabilirsek tedbir almak da o kadar kolaylaşır" dedi.

"Bu turnuva 7 yılın en iddialı turnuvası olacak"

Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, Koşuyolu Geleneksel Futbol Turnuvası"nda bu yıl da kıyasıya mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Bugün 7'ncisini düzenlediğimiz turnuvada 12 takımımız yer alıyor. Hastanede çalışan personel ve çeşitli birimlerde çalışan personel bir araya gelerek 12 takım oluşturdular. Ben de kalp cerrahisi ekibinde top oynamaya çalışacağım. Arkadaşlarımız çok iddialı, bu turnuva belki de yedi yılın en iddialı turnuvası olacağa benziyor. Turnuvamız bir ay kadar sürüyor. Bu bir ay boyunca da çalışanlar bir arada olup streslerini atıyorlar, birbirleriyle kaynaşıyorlar, güzel bir motivasyon oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devamını getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Hastalığın son aşamalarında akciğer ve kalp nakli gerekebiliyor"

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, pulmolner hipertansiyon farkındalığını artırmak için bu sene turnuvaya bu ismi vermeyi uygun gördüklerini belirterek, hastalıktan ve tedavi yöntemleriyle ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: "Her sene Dünya Kalp Günü'nde başlattığımız bu organizasyonda farkındalık oluşturmak, insanların dikkatini çekmek, kalp ve ona bağlı sistemlerle ilgili hastalıkların önemini hatırlatmak amacıyla böyle bir organizasyon planlıyoruz. Hem de tüm çalışanlarımızı bir araya getirerek birbirine bağlılık duygularını artırmayı ve güzel vakit geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu seneki turnuvamızın adı 'Pulmoner Hipertansiyon'. Daha çok akciğerlere bağlı bir yüksek tansiyon; akciğer yetmezliği ve buna bağlı kalp yetmezliği ile kendini belli eden bir hastalık. Çok sık olmasa da bu hastalıktan muzdarip olan tüm vatandaşlarımızın çok ciddi sıkıntılar içinde hayatlarını sürdürdüğünü göz önüne aldık ve onlar için Türkiye'ye bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. O sebeple bu seneki sezonumuzun adını Pulmoner Hipertansiyon koyduk. Bu hastalarımız için tedavinin son aşamalarında akciğer nakli söz konusu. Bazen kalp nakli de gerekebiliyor, bazen kalp ve akciğerin aynı anda değişmesi gerekebiliyor. O nedenle çok kompleks bir hastalık. Toplumda bunun farkındalığını artırmak ve bu hastalarımızı hatırlamak için bu sene organizasyonumuza bu ismi vermeyi uygun gördük."

"Kalp hastalıklarında erken tanı önemli"

Her yıl 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde başlattıkları turnuvada kalp sağlığının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kırali, erken teşhis ve alınabilecek önlemlerden bahsetti. Kırali, "Kalp sağlığı için 'üç beyaz'dan uzak durulmasını öneriyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımız fazla kilo almamalı, sofrada tuzu kullanmamalı ve yapabildikleri kadar spor yapmalılar. Bunların yanında tabii ki stresten uzak durmak da çok önemli. Özellikle 40 yaşını aşmış erkekler ve 45 yaşını aşmış bayanlara yıllık periyodik kalp muayenelerini yaptırmalarını mutlaka öneriyoruz. Çünkü kalp hastalıklarında erken tanı önemli. Tanıyı ne kadar erken koyabilirsek tedbir almak da o kadar kolaylaşır. Kalp hastalığı da genelde şikayetler hastalığın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıktığı için erken tanıya pek fazla girmez. O nedenle hiçbir şikayeti olmayan tüm vatandaşlarımızın mutlaka bir dahiliyeciye, aile hekimine, bir kardiyoloğa gitmesini önemle tavsiye ediyoruz" dedi. - İSTANBUL