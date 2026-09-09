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Bitlis'te 3,5 aylık bebek ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi

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Bitlis'te hipertansiyon ve solunum yetmezliği rahatsızlığı olan 3,5 aylık bebek, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

Bitlis'te hipertansiyon ve solunum yetmezliği rahatsızlığı olan 3,5 aylık bebek, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 34. haftada 1400 gram ağırlığında dünyaya gelen ve hipertansiyon ile solunum yetmezliği tanısı konulan Muhammed Ali Uyan'ın, yaklaşık iki aydır entübe olarak sürdürülen tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Bitlis'e ambulans helikopter gönderildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi pistine götürülen bebek, ambulans helikoptere alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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