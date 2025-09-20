Bitlis'ten Uçak Ambulansla Ankara'ya Sevk

Bitlis'in Tatvan ilçesinde astım ve hipertansiyon hastalığı bulunan bir vatandaş, uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Tatvan ilçesinde astım ve hipertansiyon hastalığı bulunan bir vatandaş, rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş'ın koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan uçak ambulansla hastanın güvenli nakli sağlandı.

İl Sağlık Müdürü Güzeltaş, sevk sürecine katkı sunan tüm ekiplere teşekkür ederek, "Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hastamıza acil şifalar diliyorum" dedi. - BİTLİS