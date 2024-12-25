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Muş'ta Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek ve Hipertansiyon Hastası Genç Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Muş'ta Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek ve Hipertansiyon Hastası Genç Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
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Muş'ta tedavi gören 8 günlük bebek ve 15 yaşındaki hipertansiyon hastası, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Ankara'daki hastanelere sevk edildi. Sağlık ekipleri, hastaları başarıyla ambulans uçağa aldı.

Muş'ta, biri bebek 2 hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve Tip-1 Trunkus Arteriozus (Kalp rahatsızlığı) teşhisi konulan 8 günlük bebek ile Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hipertansiyon hastası 15 yaşındaki Reyhan Meryem Ekinci'nin Ankara'daki hastanelere sevk edilmesine karar verildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu'nun durumu iletmesi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından kente ambulans uçak gönderildi.

Muş Devlet Hastanesi'nden alınan bebek ile ambulansla Siirt'ten getirilen Ekinci, sağlık ekiplerinin koordinasyonunda ambulans uçağa alındı.

8 günlük bebek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, Ekinci ise Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Ekinci'nin teyzesi İlkay Kaşçı, yeğeninin hipertansiyon hastası olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığının desteğiyle yeğeninin sevkinin gerçekleştiğini belirten Kaşçı, "Bize bu desteği sağladıkları için devletimize, Sağlık Bakanlığına, Hacettepe Üniversitesine teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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