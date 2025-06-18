Zonguldak'ta Doğal Ormangülü Balı Üretimi Verimli Geçti

Zonguldak'ta Doğal Ormangülü Balı Üretimi Verimli Geçti
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Devrek ilçesinde yerleşim yerlerinden uzak alanlarda üretilen ormangülü balı, doğal şifa kaynağı olarak dikkati çekiyor. Sait Ekeroğlu, 8 yıldır arıcılık yapıyor ve balın hipertansiyon, mide rahatsızlıkları ile grip için faydalı olduğunu belirtiyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 1000 rakımlı Topan Yaylası'nda, yerleşim yerlerinden uzak ve çevre kirliliğinden uzak şartlarda üretilen ormangülü balı bu sezon verimli geçti.

Sait Ekeroğlu, 8 yıl önce hobi olarak başladığı arıcılığı sürdürüyor. Ekeroğlu, Yığılca ekotipi arılarla doğal ormangülü balı üretimi yapıyor. Ekeroğlu'nun "ölçülü kullanıldığında şifa, fazlasında ise zarar barındıran bir doğal şifa kaynağı" olarak tanımladığı Ormangülü Balı, İngiltere merkezli Royal Society of Chemistry'nin yaptığı araştırmayla da dikkat çekti. Amerikan Sağlık Enstitüsü tarafından da yayınlanan çalışmaya göre söz konusu balın, hipertansiyon, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının yanı sıra grip ve soğuk algınlığına karşı da etkili olduğu ifade edildi.

Aynı zamanda afrodizyak etkisiyle öne çıkan bal, Türkiye'de ise astım ve KOAH hastaları tarafından destekleyici olarak tercih ediliyor.

"Doğa bize ne veriyorsa onu alıyoruz"

Ormangülü Balı'nın üretildiği alanın temizliğine dikkat çeken Sait Ekeroğlu, "1000 metre rakımdayız ve en yakın yerleşim yerine uzak mesafedeyiz. Bu da hem arılarımız hem de ürünümüz için büyük avantaj. Doğa bize ne veriyorsa onu alıyoruz, herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz" dedi.

Ekeroğlu, fazla tüketimin tehlikelerine de dikkat çekerek, "Bu bal ölçülü kullanılmalı. Her ne kadar şifa kaynağı olsa da bilinçsiz tüketim durumunda zehirlenmelere yol açabilir" dedi. Arıcılığa sekiz yıl önce hobi olarak başlayan Ekeroğlu, zamanla edindiği bilgi ve deneyimle doğal üretimi sürdürüyor. Ekeroğlu, tüketicilerin doğallığa olan ilgisinin her geçen gün arttığını ve bu bilinçle üretim yapmanın önemini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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