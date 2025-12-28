Haberler

Ağrı'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 71 yaşındaki hasta için ekipler seferber oldu

Güncelleme:
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yollar yüzünden hastaneye ulaşılamayan 71 yaşındaki hipertansiyon hastası Hakkı G., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde, kar nedeniyle yolların kapanması nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan 71 yaşındaki hipertansiyon hastası, sağlık ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akyumak köyünde yaşayan 71 yaşındaki hipertansiyon hastası Hakkı G., gece saatlerinde rahatsızlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapalı olması sebebiyle hastaneye götürülemeyen hastanın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kapanan yol nedeniyle bir süre ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Ağrı İl Özel İdaresine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarla yol açılarak ambulansın köye ulaşması sağlandı.

Köye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan hasta, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
