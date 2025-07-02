Gençlerde Hipertansiyon Riski Artıyor

KARDİYOLOJİ Uzmanı Dr. Onur Yıldırım, hipertansiyonun genç yaşlarda da görüldüğünü söyleyerek, "Hipertansiyon dünyada en sık görülen hastalıklardan biridir. Genellikle yaşlılık hastalığı olarak bilinse de genç yaşlarda da görülür. 40 yaşın altında görülen hipertansiyona genç yaşta ortaya çıkan hipertansiyon denir. 40 yaşın altında görülme oranları yaklaşık yüzde 9 ile yüzde 22 arasındadır" dedi.

Liv Hospital Ankara Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Yıldırım, hipertansiyon ile ilgili açıklamada bulundu. Uzman Dr. Yıldırım, "Hipertansiyon (HT) dünyada en sık görülen hastalıklardan biridir. Genellikle yaşlılık hastalığı olarak bilinse de 40 yaşın altında da görülmektedir. 40 yaşın altında görülen hipertansiyona genç yaşta ortaya çıkan hipertansiyon denir. 40 yaşın altında görülme oranları toplumlara göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 9 ile yüzde 22 arasındadır. Genç yaşta ortaya çıkan hipertansiyonun risk faktörlerine bakıldığında artan obezite ve uyku apne sendromu ön planda yer almaktadır. Bu hasta popülasyonunda yaklaşık yüzde 10 oranında altta yatan nedenlere bağlı faktörler yer alır. Bunlar primer hiperaldosteronizm (aldesteron hormonu fazlalığı), renovasküler hastalıklar (renal arter stenozu, fibromüsküler displazi), tiroit bozuklukları ve feokromositomadır (böbrek üstü bezinden fazla hormon salınımı). Genç yaştaki hipertansiyon hastasında bu durumlar mutlaka irdelenmelidir" diye konuştu.

'TEDAVİ SADECE İLAÇLA SINIRLANDIRILMAMALI'

Uzman Dr. Yıldırım tedavi ile ilgili, "Bu yaş grubundaki hastaların tedavisiyle yaşlı popülasyondaki hastaların tedavisi benzerdir. Hipertansiyon tedavisi sadece ilaç tedavisi olarak algılanmamalı, yaşam tarzı değişikliği ve diyet-egzersiz ile desteklenmelidir. Alınan tuz miktarının sınırlandırılması, sigara ve alkol kullanımının bırakılması, kilo verilmesi tedavinin temelini oluşturur. Haftada en az 150 dakika aerobik egzersiz yapılmalıdır. Eğer altta yatan patolojik bir durum varsa (primer hiperaldosteronizm, renovasküler hastalıkları, tiroit bozuklukları, feokromositoma) bunlara yönelik girişimler planlanmalıdır" dedi.

'TANI KOYMAK İÇİN BU DEĞERLERE DİKKAT'

Uzman Dr. Yıldırım, tanı konma sürecine ilişkin, "Eğer evde ölçtüğünüz kan basıncı (HBPM) ortalama değeriniz 135/85 mmhg'den büyükse, 24 saat takip edilen tansiyon aletinde (ABPM) ortalama kan basıncınız 130/80 mmhg'den büyükse, gündüz 135/85 mmhg'den büyükse ve gece 120/70 mmhg'den büyükse hipertansiyon tanısı alırsınız. Hipertansiyon hastasında hedef kan basıncı değeri 130/80 mmhg'den küçük olmalıdır. Hipertansiyon hastası olmamak için kilo verilmeli, düzenli egzersiz yapılmalı ve sigara-alkol tüketimini tamamen bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.