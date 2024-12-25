Muş'tan İki Hasta Uçak Ambulans ile Ankara'ya Sevk Edildi

Muş'ta 8 günlük bebek ve 15 yaşındaki hasta, uçak ambulans ile Ankara'ya sevk edildi

Minik Ceylan bebek ve Reyhan, uçak ambulans ile Ankara'ya nakledildi

MUŞ - Muş'ta Tip-1 Trunkus Arteriozus tanısı konulan 8 günlük Ceylan bebek ve Siirt'ten 112 Acil Sağlık ekiplerince kara yoluyla Muş'a getirilen 15 yaşındaki hiper tansiyon hastası Reyhan Meryem Ekinci, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Uzman ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından, daha ileri tıbbi bakım ve tedavi için iki hasta, hızlı ve güvenli nakille Muş Alparslan Havalimanından uçak ambulans ile Ankara'ya nakledildi. 8 günlük Ceylan Bebek, solunum sıkıntısı nedeniyle Muş Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yapılan tetkikler sonucunda hastaya Tip-1 Trunkus Arteriozus tanısı konuldu. Bebeğin, en uygun şartlarda cerrahi müdahale yapılabilmesi için, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Muş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu havayolu ile nakli için gerekli koordinasyonu sağlayarak Muş Devlet Hastanesi'nden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ambulans uçakla sevki gerçekleşmesini sağladı. 15 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Ankara'ya nakledildi

Siirt Devlet Hastanesinde tedavi görürken İleri tıbbi bakım ve tedavi ihtiyacı nedeniyle Ankara'ya sevk edilen 15 yaşındaki hipertansiyon hastası Reyhan Meryem Ekinci, Siirt'ten 112 Acil Sağlık ekiplerince kara yoluyla Muş'a getirildi. Ekinci, sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla Muş Alparslan Havalimanı'ndan Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. 15 yaşındaki hiper tansiyon hastası Reyhan Meryem Ekinci'nin teyzesi İlkay Kaşçı, "Yeğenim hipertansiyon tansiyon hastası Siirt'te tedavisi yapılamadığı için Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevki gerekiyordu. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevki yapıldı. Bize bu katkıyı ve desteği sağladıkları için Devletimize, Sağlık Bakanlığına, Hacettepe Üniversitesine çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.