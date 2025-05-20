Bayburt'ta 'Hipertansiyon Günü' kapsamında vatandaşların tansiyonları ölçüldü

Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Şehit Nusret Parkı'nda Bayburt Devlet Hastanesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(SHMYO) iş birliğinde ortak bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Bayburt Üniversitesi SHMYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi Programı Öğretim Görevlisi Erdi Anıl Tanrıverdi ve program öğrencilerinin yanı sıra Bayburt Devlet Hastanesinden hemşireler Pervin Ateş, Elif Tuba Yazıcı ve Bayburt halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik çerçevesinde, hipertansiyon konusunda bilgiler aktarılarak, vatandaşların tansiyon ölçümleri yapıldı. Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlik süresince katılımcılara hipertansiyonun önlenmesi, erken teşhisi ve kontrolü konusunda bilgi verilirken, tansiyon ölçümlerinin ardından tansiyon takip kartları da dağıtıldı. - BAYBURT