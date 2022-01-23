Türkiye'de etkisini sürdüren kar yağışı sonrası 28 ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilmesinin ardından Hangi şehirlerde kar tatili var? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri? sorularının yanıtı merak edildi.

Hangi şehirlerde kar tatili var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Günlerdir süren yoğun kar yağışı hayatı felç ederken bazı illerde engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan kadın kamu görevlilerine idari izin verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri?

HANGİ ŞEHİRLERDE KAR TATİLİ VAR?

Türkiye'de etkisini sürdüren kar yağışı sonrası 28 ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi. Bu iller arasında İstanbul, Bursa, Konya, Samsun, Çankırı, Kastamonu, Amasya, Tokat, Sinop, Malatya, Elazığ, Tunceli, Kütahya, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Niğde, Zonguldak, Şanlıurfa, Sakarya, Gaziantep, Denizli, Adıyaman, Bilecik, Adana, Düzce, Aksaray ve Eskişehir bulunuyor.

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

BURSA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi. Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde soğuk hava ile kar yağışına bağlı oluşabilecek buzlanma, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağını belirtti.

KONYA

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle "Hamile, engelli, 3 yaş altı çocuğu bulunan kadın (istisnai kurumlar hariç) ve harp malulü, gazilerden (% 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 24 Ocak'tan itibaren 5 gün süreyle idari izin verilmiştir." denildi. Açıklamada, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin de 24 Ocak'tan itibaren 3 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.

DÜZCE

Düzce Valisi Cevdet Atay, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi. Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olayları göz önünde bulundurularak, 24-25 Ocak'ta kamuda çalışan engelli ile hamile personel idari izinli olacaktır." ifadelerini kullandı.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve oluşacak olumsuzluk nedeniyle il genelinde 24-25-26 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.

SİVAS

Sivas Valiliği kar yağışı nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personelinin iki gün idari izinli sayılacağını duyurdu. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmanın önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği hatırlatılarak, kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personellerinin 24-25 Ocak tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 2 gün idari izin verildiğini duyurdu. Kırıkkale'de soğuk ve kar yağışlı hava günden güne etkisini artırıyor. Şehrin birçok bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda da zaman zaman aksaklıklar yaşanmaması için belediye ve özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildiği belirtildi. Açıklamada, "Yeni haftada da devam etmesi beklenen illerde çalışan personeller için valilikler ek tedbir kararları aldı. İl genelinde devam eden kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri 24-25 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.

KÜTAHYA

Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu görevlilerinin 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," İl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmalarına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi" denildi.

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak. Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolları da trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

MALATYA

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkisi devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; il genelinde, 24 Ocak 2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve 4 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine 1 gün idari izin verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Hamile, engelli ve 4 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 5 günlük idari izin verilirken, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de tatil edildi. Gaziantep'te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle belirli şartları taşıyan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildi. Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının önümüzdeki hafta da devam edeceğini belirterek, hamile, engelli ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildiğini duyurdu. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin de 24 ile 28 Ocak tarihleri arasında tatil edildiğini açıklayan Gül, "Olumsuz hava şartları önümüzdeki hafta da devam edeceğinden hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilere yarın ve salı günü idari izin verildi. Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin yarın ve 25 Ocak Salı günü iki gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Ayrıca, 24-25 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan iş ve işlemlerin kesintisiz devamının sağlanarak, vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde asgari personel çalıştırılması ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 5 gün idari izin verildiği bildirildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceği belirtildi. Bu nedenle tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar 24-28 Ocak arasında idari izinli sayılacak" denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta yoğun Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının devam etmesinin beklendiği, şiddetli soğuğun beraberinde getireceği buzlanma ve don tehlikesiyle ulaşımda aksama meydana gelebileceği belirtildi. Açıklamada, bu nedenlerle il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının 24 Ocak Pazartesi idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkili olduğu belirtildi. Buna bağlı olarak olumsuz hava koşullarının hafta boyunca devam edeceği kaydedilen açıklamada, "24-28 Ocak tarihleri arasında engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerimiz 5 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Sürücü Kursları, Halk Eğitim Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerimiz de aynı tarihlerde tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

DENİZLİ

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ülkeyi etkisi altına aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşleri 24 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamile, emziren anneler ve küçük çocuğu olan kreş hizmetinden yararlanamayacak anneler de idari izinli sayılacak.

BİLECİK

Bilecik'te devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım." ifadesi kullanıldı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak'ta idari izinli sayılacaktır." denildi.

SAKARYA

Sakarya Valiliğince, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim veren kurumların faaliyetlerine yarın ara verildiği bildirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanamaması için 24 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca talimat veya talebe gerek kalmaksızın yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

YOZGAT

Yozgat'ta yoğun Kar yağışı nedeniyle engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlilerinin 24 ve 25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağı bildirildi. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ziya Polat başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının yapıldığı belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle, il genelinde engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlilerinin 24-25 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde tüm özel eğitim ve öğretim kurumları ve halk eğitim merkezlerinin eğitim, öğretim ve tüm faaliyetlerine pazartesi ve salı günü olmak üzere 2 gün ara verilmiştir. 24-25 Ocak tarihlerinde yapılacak MTSK elektronik sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiştir. Özel bakım rehabilitasyon kurum ve kuruluşlarında, özel kreş, gündüz bakım evlerinde ve çocuk kulüplerinde görevli engelli ve hamile çalışanlar 24-25 Ocak tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır."

SAMSUN, SİNOP VE AMASYA

Samsun, Sinop ve Amasya valiliklerinden yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 24 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada da kötü hava koşullarından dolayı il genelinde engelli ve hamile kamu personelinin 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da kar nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 3 gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

TOKAT

Tokat'ta ise Zile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede hamile, süt izni kullanan ve engelli kamu personellerinin 24 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin bir gün süreyle idari izinli sayılacakları duyuruldu. Tufanbeyli Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile ve engelli kamu personelin bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Kaymakamlığın açıklamasında, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle 24.01.2022 Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden engelli ve hamile olan memurlar bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

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