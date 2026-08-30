Hindistan'da Dört İkizin Katıldığı Düğün Viral Oldu

Hindistan'ın güneyinde dört ikizin yer aldığı bir düğün fotoğrafı viral oldu. Resimde ikiz erkek kardeşlerin ikiz kız kardeşlerle evlendiği, töreni ikiz rahiplerin yönettiği ve kilisede görevli ikiz çocukların da yardımcı olduğu görülüyor.Bu olağanüstü düğün, yıllarca süren titiz planlamanın doruk noktasıydı.Damatlardan biri olan Akhil Thomas, "Bir düğünde dört ikiz olması tesadüf değil" diyor.

"İkizlerle evlenmeye kararlıydık. Ailemiz neredeyse üç yıl boyunca bize uygun gelinler aradı" diyor damatlardan biri ve Akhil'in ikiz kardeşi Nikhil Thomas.İkizler 32 yaşında; bu yaş, bölgede evlilik için nispeten geç bir yaş olarak kabul ediliyor.Akhil, "Otuzlu yaşlarımızda olduğumuz için akrabalarımız sürekli ikiz beklemememiz konusunda ısrar ettiler" diyor. "Hatta ikiz olmayan başka kadınlarla evlenmezsek hiç evlenemeyebileceğimiz konusunda da bizi uyardılar" diye anlatıyor.

Aile, oğulları için uygun gelinler bulma umuduyla, özellikle ikizlere hizmet veren bir evlilik ajansına başvurdu.Akhil, Magi ve Maria Mary ile tanışmadan önce son birkaç yılda 40'a yakın ikiz kız kardeş çiftle tanıştıklarını söylüyor. Kaderin bir cilvesi olarak, 31 yaşındaki kız kardeşler de ikizlerle evlenmeyi umuyorlardı.Magi, "Çocukluğumuzda, eğer evlenirsek ikizlerle evlenmemiz gerektiğine karar vermiştik" diyor.Maria, "Akhil ve Nikhil ile tanıştığımızda onları hemen sevdik" diye ekliyor. "Onların hayat arkadaşımız olmasına karar verdik."Ardından kız kardeşler, düğün törenlerini ikizlerin yönetmesini istediklerini dile getirdiler.Bu fikir, Magi ve Maria'nın geçen yıl bir kilise toplantısında ikiz kilise görevlileri Jeron ve Johan James'i görmelerinin ardından ortaya çıktı. Evlilik ayarlandıktan sonra, kardeşlerle iletişime geçip onları törene katılmaya davet ettiler.

Akhil'in annesi, birkaç ay önce bir kilise dua toplantısında ikiz rahipler Antho ve Ajo Perumkattil ile tanışmıştı; bir sonraki adım onlarla iletişime geçip düğünü kıymaları konusunda görüşmek oldu."Rahiplerle iletişime geçip detayları anlattığımda çok heyecanlandılar" diyor Akhil.Düğün fotoğrafları internette yayılmaya başladığından beri ikiz rahipler ilgi odağı olmanın tadını çıkarıyorlar."Bizim için gerçekten unutulmaz bir düğün oldu" diyor Ajo.Fotoğrafların internette yayılmaya başlamasından bu yana, iki ailenin daha ikiz oğulları ve kızlarının düğünlerini kıymaları için kardeşlerle iletişime geçtiğini de ekliyor.

"Bizimki aşk evliliği değil, anne babalarımız tarafından ayarlanmış bir evlilik" diyor Nikhil Thomas.Bu, ebeveynlerin ve aile büyüklerinin arabuluculuk rolünü üstlendiği geleneksel Hint görücü usulü evlilik modeli. Törenin fotoğrafları internette yayılmaya başlayınca, çiftler internetten bolca tebrik mesajı aldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı onları tebrik ederken, diğerleri bunu ikizler için rüya gibi bir düğün olarak nitelendirdi."Düğün fotoğraflarımızın bu kadar popüler olmasını hiç beklemiyordum" diyor Maria."Bunu şöhret ya da beğeni almak için yapmadık. Bu bizim hayalimizdeki evlilikti ve tesadüfen viral oldu" diyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .