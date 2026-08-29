Haberler

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’da paravan bir şirket üzerinden milyonlarca Euro’luk gayrimenkul alımları ve para transferleri gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Almanya'ya giderek söz konusu gayrimenkulleri yerinde görüntülediğini belirten Ağırel; şirket kayıtları, banka hareketleri ve satış sözleşmelerine dayandırdığı iddialarında yüksek tutarlı para trafiğine dikkat çekmişti.

MİLYONLARCA EURO’LUK TRANSFER İDDİASI

Ağırel’in öne sürdüğü bilgilere göre, Melih Gökçek’in gelini Hülya Gökçek 2022 yılında Almanya’da şirket kurulması amacıyla Filiz Polat İşler’e vekalet verdi. Bu vekalet doğrultusunda Köln merkezli 30 bin Euro sermayeli "HAMAG" isimli bir şirketin kurulduğu iddia edildi. Şirketin herhangi bir çalışanı ve cirosu bulunmamasına rağmen Türkiye’den yüksek tutarlarda para transfer edildiğini ileri süren Ağırel, paylaştığı belgelere dayanarak 2023 yılında şirket hesabına önce 722 bin Euro, ardından da 3 milyon 857 bin Euro aktarıldığını savundu.

DÜSSELDORF'TAKİ BİNA VE AVM ANLAŞMASI İDDİALARI

HAMAG şirketi üzerinden yürütüldüğü iddia edilen gayrimenkul alımları ve girişimleri şu detaylarla gündeme geldi:

  • 18 daireli bina iddiası: Düsseldorf’ta yer alan 18 daireli bir binanın HAMAG üzerinden 3 milyon 857 bin euroya satın alındığı öne sürüldü. Yurt yapılmasının planlandığı ileri sürülen taşınmaz için 500 bin euronun üzerinde tadilat harcaması yapıldığı ve toplam maliyetin 4,5 milyon euroya ulaştığı iddia edildi.
  • 8,5 milyon Euro’luk AVM sözleşmesi iddiası: Düsseldorf yakınlarındaki Velbert kentinde 5 dükkan ve 18 daireden oluşan bir AVM'yi almak üzere Hülya Gökçek ile Ahmet Gökçek’in 21 Mayıs 2025’te 8,5 milyon Euro’luk sözleşme imzaladığı ileri sürüldü. Satın almanın tamamlanamadığı, ancak fesih ve aracı ödemeleri sebebiyle 500 bin Euro ödendiği iddia edildi.
  • Lüksemburg'da alışveriş merkezi iddiası: Ağırel ayrıca Gökçek ailesinin Lüksemburg’da bulunan 280 milyon Euro değerindeki Massen Shopping Center’ı satın almak amacıyla görüşmeler yürüttüğünü iddia etti.

GÖKÇEK: MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ

İddiaların ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlayan Gökçek ise Murat Ağırel’in yayınındaki öne sürülen bilgileri "iftira" olarak nitelendirmişti. Ağırel’i bazı avukatlar ve FETÖ bağlantılı hesaplar tarafından desteklenmekle suçlayan Gökçek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Şehit MİT mensuplarımızın kimliklerini deşifre ettiğin için dört yıl sekiz ay hapis cezası aldın. Daha önce oğlum Osman Gökçek hakkında ortaya attığın tüm iddiaları mahkemede kaybettin. Şimdi ise attığın iftiralar nedeniyle kendin yargılanıyorsun. Sana kitap yazdıran ve bu bilgileri veren 'abilerin' kaç konuda ABB’de vurgun yaptılar... Eğer Mansur Yavaş’ın hukuk gücüne güvenerek hareket ettiysen, vay hâline! Allah’ın izniyle, ortaya attığın bu iddiaları da mahkemede kaybettiğin zaman sakın yanımıza gelip af dileme. Attığın iftiraların hesabını hukuk önünde sonuna kadar soracağım. Mahkemede görüşürüz...”

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun MASAK kayıtlarında dikkat çeken para trafiği

Enginyurt'un sağ kolundan genç kızlara burs adı altında para transferi
Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi

Mehmet Akif Ersoy'a beraat vaat eden şüpheliler hakkında yeni karar

Fenerbahçe, Amrabat'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Sözleşmesi feshedildi
Adliyelerde yeni dönem: Alo Adalet 135 hizmete giriyor

Adliyelerde yeni dönem başlıyor: Bakan Gürlek 3 ilimizi açıkladı
Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana hayatını kaybetti

Kürt siyasetinin sembol ismi hayatını kaybetti: KOAH'la savaşıyordu
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet

1. Lig'de tarihi galibiyet!
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor