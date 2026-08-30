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Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada

Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada Haber Videosunu İzle
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
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KKTC'nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisi su alarak alabora oldu. Bölgedeki tüm hastaneler ve ambulanslar alarma geçerken, Sahil Güvenlik ile çevredeki tekneler denizde zamana karşı kritik bir arama kurtarma operasyonu yürütüyor. Arama-kurtarma çalışmalarına helikopterler de destek veriyor.

  • Girne kıyılarında 267 kişiyi taşıyan Filo Denizcilik'e ait katamaran tipi yolcu gemisi, kıyıdan yaklaşık 2-2,5 kilometre açıkta baş kısmından su alarak alabora oldu.
  • Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kazada şimdiye kadar 159 yolcunun kurtarıldığını açıkladı.
  • Arama-kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik ekipleri, sivil tekneler ve helikopterler katılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kıyılarında, içerisinde 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi su alarak alabora oldu. Sahil Güvenlik ekipleri, sivil tekneler ve helikopterlerle denizde yoğun arama-kurtarma operasyonuna devam ediliyor. Ekipler, zamana karşı yarışıyor.

BURUN KISMINDAN SU ALMAYA BAŞLADI

Filo Denizcilik şirketine ait katamaran tipi yolcu gemisi, Girne kıyısından yaklaşık 2 ila 2,5 kilometre açıkta seyrettiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle baş kısmından hızla su almaya başladı. Olumsuz durumu fark eden gemi kaptanı, rotasını hızla limana çevirerek acil dönüş manevrası yaptı. Ancak teknenin dengesini kaybetmesi nedeniyle kaptanın çabası sonuçsuz kaldı ve gemi sulara gömülerek alabora oldu.

YÜREKLER AĞIZDA ZAMANLA YARIŞIYORLAR

Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri hızla kaza mahalline intikal ederken, çevrede bulunan irili ufaklı çok sayıda sivil tekne de yolcuları denizden kurtarmak için bölgeye akın etti. Ekiplerin ve gönüllü denizcilerin katıldığı çok yönlü arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, arama kurtarma çalışmalarına helikopterler de katıldı.

159 YOLCU KURTARILDI

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, telefon bağlantısıyla konuk olduğu CNN Türk'te şimdiye kadar 159 yolcunun kurtarıldığını, diğer yolcuların arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kurtarılan yolcuların kıyıya taşındığı anlar anbean kameraya yansıdı.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
KKTC'nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

hic bişi olmaz devlet 4 kolda yetişir aksiyon alma hızlı bizde tüm birimleri yıgar o bölgeye

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