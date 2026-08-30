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Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu

Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu
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beIN Trio ekibi, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 yendiği maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte detaylar...

  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 yenerek sezonun ikinci galibiyetini aldı.
  • beIN Trio ekibi, Galatasaray'ın VAR uyarısıyla kazandığı penaltıyı 'açık ve bariz hata' olmadığı gerekçesiyle VAR müdahalesinin hatalı olduğunu değerlendirdi.
  • Göztepe'nin 86. dakikada beklediği penaltı pozisyonunda beIN Trio ekibi, elin doğal konumda olması nedeniyle devam kararının doğru olduğunu belirtti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Galatasaray-Göztepe maçındaki tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi değerlendirdi. 

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI

Soru: Galatasaray'ın VAR uyarısı sonrası kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Bu penaltı sahada verilmeliydi. Asla açık ve bariz bir pozisyon değil. VAR müdahalesiyle penaltı verilmesini doğru bulmuyorum."

Seçim Demirel:"Osimhen öncelik alıyor, daha çabuk davranıyor. Rakibi dikkatsiz davranıyor. Hakem sahada penaltı dese 'doğru' diyebilirdik ama hiçbir şekilde açık, bariz, ciddi bir olay değil. VAR hakeminin müdahalesi doğru değil. Yoruma açık bir pozisyon. Saha kararı desteklenir ama VAR müdahalesi hatalı."

Deniz Çoban:"Hakem yorumu devreye girmeliydi. Burada yorumu hakemin yapması lazımdı. UEFA'nın son 'clear line' çizgisine bakıldığında, 'hakem sahada karar versin' kararına bakıldığında hakem sahada karar vermeliydi."

GÖZTEPE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Soru: Göztepe'nin 86. dakikada penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Seçim Demirel:"Çok minimal bir temas var. Elle oynama kriterlerinin hiçbirini içermiyor. Ele temas olsa bile kol doğal pozisyonunda. Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım:"Bir engel, bloklama, bariyer yok. Sadece korner. Penaltı yok."

Deniz Çoban: "Elleri doğal konumda. Penaltı olacak pozisyon değil."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

yine hakemle kazanılmış bir 3 puan hayırlı işlee

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