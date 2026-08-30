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Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...

Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz... Haber Videosunu İzle
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan 279 kişinin bulunduğu yolcu gemisinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Su almaya başlayan geminin batış anında bir yolcunun kaydettiği görüntülerde yankılanan "Batıyoruz, her şey gitti" feryadı, yaşanan paniğin boyutunu gözler önüne serdi.

  • KKTC'nin Girne kıyısına 4 mil uzaklıkta seyir halindeki yolcu gemisi, kıç bölümünden su alarak kaptanın geri dönüş manevrasının yetersiz kalması sonucu alabora oldu.
  • Saat 12.00'de Taşucu'ndan yola çıkan gemide 279 kişi bulunuyordu; arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterler ve denizden özel yatlar ile sivil teknelerle sürdürülüyor.
  • Gemideki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, geminin hızla battığı ve yolcular arasında büyük bir kaos yaşandığı görüldü.

KKTC'nin Girne kıyısına 4 mil uzaklıkta sulara gömülen yolcu gemisinde yaşanan can pazarının yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı. Olay esnasında gemide bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydettiği saniyelerde, geminin hızla battığı ve yolcular arasında büyük bir kaos yaşandığı görüldü. Görüntüleri çeken yolcunun çaresizlik içinde sarf ettiği "Batıyoruz... Her şey gitti" sözleri, kaza anındaki dehşeti saniye saniye kayıtlara geçirdi.

KAPTANIN GERİ DÖNÜŞ MANEVRASI YETERSİZ KALDI

Kıbrıs basınında yer alan bilgilere göre facia, seyir halindeki geminin kıç bölümünden yoğun şekilde su almaya başlamasıyla tetiklendi. Tehlikeyi fark eden gemi kaptanı, rotayı çevirip acil bir manevrayla geri dönmeye çalıştı. Ancak su girişinin durdurulamaması ve dengenin tamamen kaybolması nedeniyle bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı ve gemi kısa süre içerisinde alabora oldu.

267 KİŞİ İÇİN HAVADAN VE DENİZDEN SEFERBERLİK

Faciaya ilişkin detayları paylaşan KKTC Cumhurbaşkanı Basın Müşaviri Tünay Mertekçi, saat 12.00'de Taşucu'ndan yola çıkan gemide 279 kişinin bulunduğunu açıkladı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü teyit etti. Kıbrıs Türk Sivil Savunma ekiplerinin öncülüğünde yürütülen operasyonlara havadan kurtarma helikopterleri destek verirken, denizden ise bölgedeki özel yatlar ve sivil tekneler yolcuları kurtarmak için seferber oldu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
2000

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