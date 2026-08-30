Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerinde meydana gelen yıkıcı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 734'e yükseldi. Aralarında 589 yabancının da bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 kişiden halen haber alınamazken, nehirlerdeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölge halkına yeni taşkın uyarıları yapıldı.

KAYIP LİSTESİNDE YÜZLERCE YABANCI UYRUKLU VAR

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu tarafından paylaşılan son bilgilere göre, Çin sınırındaki Rasuwa bölgesi ve çevresini vuran sel sularının geride bıraktığı tahribat her geçen gün daha da netleşiyor. Ekiplerin zorlu şartlar altında yürüttüğü arama çalışmalarında şu ana kadar 734 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Afet bölgesindeki en büyük endişe ise kayıp sayısının yüksekliği. Yetkililer, aralarında 589 yabancı uyruklunun da yer aldığı toplam 2 bin 498 kişiden halen haber alınamadığını bildirdi.

YENİ SEL UYARISI

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, yeni bir felaket riski de kapıda. Nepal makamları, Bhotekoshi Nehri'ndeki su seviyesinin tehlikeli boyutlarda yükseldiğini belirterek yeni sellerin meydana gelebileceği konusunda acil uyarı yayımladı. Afetten etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlardan yüksek teyakkuz halinde olmaları ve riskli alanlardan uzak durmaları istendi. Öte yandan, felaketin sınır ötesindeki etkisiyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde can kaybının 7'ye çıktığı kaydedildi.

ABD'DEN 3,6 MİLYON DOLARLIK YARDIM DESTEĞİ

Derinleşen insani kriz üzerine uluslararası yardımlar da şekillenmeye başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklamada, afet bölgesine yönelik destek planını duyurdu. Açıklamada, 10 bine kadar hanenin acil gıda ihtiyaçlarının karşılanmasını da kapsayan 3,6 milyon dolardan fazla insani yardım paketinin Nepal'e sağlanacağı ifade edildi.

HASTANE ÖNÜNDE ÇARESİZ BEKLEYİŞ

Sahadaki arama kurtarma faaliyetleriyle eş zamanlı olarak, çamur ve su yığınları arasından çıkarılan mağdurların kimlik tespit işlemleri yürütülüyor. Başkent Katmandu’da bulunan Tribhuvan Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nin önü ise trajediye sahne oluyor. Kayıp yakınlarının akıbetini öğrenmek isteyen yüzlerce aile, hastane bahçesinde toplanarak çaresizlik ve endişe içinde yetkililerden gelecek bir haberi bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı