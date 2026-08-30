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Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

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Motorinde 27 Ağustos’ta yapılan 5,30 TL’lik indirimin ardından sürücülere bu kez zam haberi geldi. 13 Ağustos’ta geçici olarak sıfırlanan ÖTV’nin 1 Eylül’de yeniden devreye alınmasıyla, motorinin litre fiyatına KDV dahil 3,60 TL artış yansıması bekleniyor.

  • Motorin ÖTV'si 1 Eylül itibarıyla yeniden devreye alınacak ve KDV dahil litre başına 3,60 TL fiyat artışı bekleniyor.
  • Motorin ÖTV tutarı yıl sonuna kadar kademeli artacak: eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL, aralıkta 12 TL; 1 Ocak 2027'de 13,9006 TL'ye çıkacak.
  • Zam sonrası tahmini motorin litre fiyatları: İstanbul 81,06 TL, Ankara 82,18 TL, İzmir 82,46 TL; benzin fiyatlarında değişiklik öngörülmüyor.

13 Ağustos’ta geçici olarak sıfırlanan motorin Özel Tüketim Vergisi'nin ( Ötv ) 1 Eylül itibarıyla yeniden devreye alınması bekleniyor. KDV dahil litre başına 3,60 TL olarak yansıması öngörülen vergi artışıyla birlikte motorin fiyatları yeniden tırmanışa geçecek. Düzenlemenin yıl sonuna kadar kademeli olarak devam etmesi planlanıyor.

1 EYLÜL İTİBARIYLA POMPA FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, eylül ayında motorindeki ÖTV tutarının litre başına 3 TL olarak uygulanması öngörülüyor. Yüzde 20 KDV oranının da eklenmesiyle birlikte tüketicinin karşılayacağı toplam fiyat artışının 3,60 TL olması bekleniyor. Benzin tarafında ise 1 Eylül tarihi itibarıyla ÖTV veya piyasa kaynaklı herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

ÖTV YIL SONUNA KADAR KADEMELİ OLARAK YÜKSELECEK

Motorin fiyatlarında petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak 27 Ağustos'ta 5,30 TL’lik bir indirim yapılmıştı. Ancak 1 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen fiyat artışının piyasa hareketlerinden değil, doğrudan vergi düzenlemesinden kaynaklanacağı vurgulanıyor.

Buna göre, motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfırlanmıştı. Karara göre; sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.

ZAM SONRASI İL İL TAHMİNİ MOTORİN FİYATLARI

1 Eylül’de yürürlüğe girmesi beklenen 3,60 TL’lik artışın ardından üç büyük şehirde motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak şu seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor:

İstanbul: 81,06 TL

Ankara: 82,18 TL

İzmir: 82,46 TL

Mevcut durumda benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da yaklaşık 74,35 TL, Ankara’da 75,30 TL ve İzmir’de 75,59 TL seviyesinde işlem görmeyi sürdürüyor. Akaryakıt pompa fiyatlarının il, ilçe ve dağıtım şirketi bazında küçük farklılıklar gösterebildiği hatırlatılıyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Trump venezueladan anlasma yapti varil petrol 65 dolara alacak simdi indirim olurmu

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Haber YorumlarıAhmet Yel:

Ne olacak heryerde savaş var benzin rafineleri bombalaniyor

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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

27 temmuzda yaptığım yorumda indirim tefe tüfe endeksinden sonra bindirim demişti. Klasik yönetim

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Haber YorumlarıHAYRETTİN ŞÖLEN:

Secim lerde de oy olarak yansıcak hükümete

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Haber YorumlarıAbdullah Atik:

Elektrikli araçlara yönlendirme planları..

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