Haberler

Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi

Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao’yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için Milan’a 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Leao ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken, yıldız futbolcuya her sezon net 10 milyon euro garanti ücret verilecek.

  • Galatasaray, Rafael Leão transferini resmen tamamladı ve AC Milan'a 38 milyon euro sabit bonservis bedeli ödeyecek.
  • Anlaşma kapsamında, oyuncunun gelecekteki satışından elde edilecek kârın %20'si AC Milan'a aktarılacak.
  • 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Leão ile 4 yıllık sözleşme imzalandı ve futbolcuya her sezon net 10 milyon euro garanti ücret ödenecek.

Galatasaray, İtalyan devi AC Milan'ın dünyaca ünlü hücum oyuncusu Rafael Leão transferini resmen tamamladı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, transfer için AC Milan'a 38 milyon euro sabit bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Anlaşma şartları kapsamında, oyuncunun gelecekteki olası satışından elde edilecek kârın %20'lik bölümü de İtalyan temsilcisine aktarılacak.

10 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli yıldız ile 4 yıllık mukavele imzalanırken, futbolcuya her bir sezon için net 10 milyon euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

SPORTING'DEN MILAN'A UZANAN BAŞARI DOLU KARİYER

Futbol altyapısını Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting'de alan Leão, A takımda 4 maçta görev yaptıktan sonra 2018 yılında Fransa'nın Lille ekibine transfer oldu. Fransa'da geçirdiği tek sezonda 26 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, 2019 yazında AC Milan'ın yolunu tuttu.

İtalyan devinde 7 sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizen Leão, Milan formasıyla çıktığı toplam 293 resmi müsabakada 80 kez fileleri havalandırdı. Portekizli milli futbolcu, geçtiğimiz sezon ise Milan forması altında 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj

Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj! Çok konuşulacak sözler
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! İki rakip bir an olsun ayrılmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz yoğun bakımda! Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yoğun bakımdaki Cem Yılmaz'dan haber var! Doktorunun sözleri korkuttu
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellikte hayati tehlike! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı