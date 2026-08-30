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Başakşehir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Başakşehir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı Haber Videosunu İzle
Başakşehir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Başakşehir'de dün sabah iki motosikletin çarpışması sonucu 58 yaşındaki A.Ö. hayatını kaybetti, diğer sürücü ağır yaralandı. Ara sokaktan çıkan motosiklet ile süratli olduğu öne sürülen motosiklet çarpıştı. Sağlık ekipleri A.Ö'nün olay yerinde öldüğünü belirledi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Başakşehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti; 1 kişi ise ağır yaralandı.

MOTOSİKLETLER FECİ ŞEKİLDE ÇARPIŞTI

Kaza, dün sabah saat 08.00 sıralarında Esenkent-Bahçeşehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan caddeye çıkan A.Ö. (58) idaresindeki motosiklet, caddede seyir halinde olan ve süratli olduğu öne sürülen başka bir motosikletle çarpıştı.

BİR MOTOSİKLETLİ HAYATINI AKYBETTİ 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, A.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Kazada ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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