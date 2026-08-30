KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kıyılarında, içerisinde 279 kişinin bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi su alarak alabora oldu. Sahil Güvenlik ekipleri ve sivil teknelerin katılımıyla denizde geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatılırken, bölgedeki tüm hastaneler teyakkuza geçirildi.

KAPTANIN LİMANA DÖNME ÇABASI SONUÇSUZ KALDI

Filo Denizcilik şirketine ait katamaran tipi yolcu gemisi, Girne kıyısından yaklaşık 2 ila 2,5 kilometre açıkta seyrettiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle baş kısmından hızla su almaya başladı. Olumsuz durumu fark eden gemi kaptanı, rotasını ivedilikle limana çevirerek acil dönüş manevrası yaptı. Ancak teknenin dengesini kaybetmesi nedeniyle bu çaba sonuçsuz kaldı ve gemi sulara gömülerek alabora oldu.

DENİZDE ZAMANLA YARIŞ

Facia ihbarının ardından Akdeniz açıklarında acil bir tahliye süreci başlatıldı. Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri hızla kaza mahalline intikal ederken, çevrede bulunan irili ufaklı çok sayıda sivil tekne de yolcuları denizden kurtarmak için bölgeye akın etti. Ekiplerin ve gönüllü denizcilerin katıldığı çok yönlü arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

HASTANELER ALARMA GEÇTİ

Gemide yaralı yolcuların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine sağlık sistemi alarma geçti. Girne başta olmak üzere çevre bölgelerdeki tüm hastaneler acil duruma geçirilirken, limana çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaşanan kritik gelişme üzerine KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, acil olarak operasyon merkezine intikal etti. Hükümet yetkilileri kurtarma faaliyetlerini bizzat koordine ederken, yaralı sayısına ve yolcuların genel sağlık durumlarına ilişkin tespit çalışmaları devam ediyor.

GEMİNİN ÜZERİNDE KURTARILMAYI BEKLİYORLAR

Bölgeden ilk gelen görüntüler ise tedirginlik yarattı. İnsanların, alabora olmuş geminin üzerinde kurtarılmayı beklediği görüldü.

159 YOLCU KURTARILDI

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, telefon bağlantısıyla konuk olduğu CNN Türk'te şimdiye kadar 159 yolcunun kurtarıldığını, diğer yolcuların arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Alabora olan gemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.