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Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yan yana yürümesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol’dan mozoleye ilerlerken, kortejin gerisinde kalan Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü.

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi ve devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyüş gerçekleştirdi.
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tören yürüyüşü sırasında yan yana yürüdü.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’de resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törende, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kardeşlik ve dayanışma ruhuyla güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

DEVLET ERKANI ASLANLI YOL'DA YÜRÜDÜ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi her yıl olduğu gibi Anıtkabir oldu. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'dan mozoleye doğru gerçekleştirdiği yürüyüşle başladı. Kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kabine üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları ve komutanlar yer aldı.

BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU ARKA KALIP YAN YANA YÜRÜDÜ

Yürüyüş sırasında MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana yürümesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

MOZOLEYE ÇELENK BIRAKILDI

Aslanlı Yol'daki yürüyüşün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile mozoledeki tören tamamlandı. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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