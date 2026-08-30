Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Beylikdüzü’nde tanınmış iş insanlarından Yavuz Kahriman’ın oğlu Tayyip Kahriman, Berna Düşünmez ile görkemli bir törenle hayatını birleştirdi. Çiftin nikah şahitleri arasında görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Savcı Sayan da yer aldı.

GÖRKEMLİ DÜĞÜNLE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Tanınmış iş insanlarından Yavuz Kahriman, oğlu Tayyip Kahriman’ı evlendirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadı. Tayyip Kahriman ile Berna Düşünmez çifti, görkemli bir törenle hayatlarını birleştirerek dünyaevine girdi.

Pullman Hotel’de gerçekleşen ve seçkin davetlilerin katıldığı düğün töreni, iş, siyaset ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

ŞAHİTLER GEÇİDİ DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin nikah töreninde en çok konuşulan detay ise adeta bir "şahitler geçidine" sahne olan nikah masası oldu. Genç çiftin bu mutlu gününe tanıklık eden ve nikah şahitliğini üstlenen isimler arasında; Seyithan İzsiz, Savcı Sayan, Ahmet Özer, Emre Ete, Halis Kahriman, Mustafa Necati Işık, Mehmet Atmaca, Velittin Küçük ve Cihan İzol yer aldı.

Nikah akdinin tamamlanmasının ardından protokolden ve iş dünyasından oluşan şahitler heyeti, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını takdim etti.

SİYASETÇİLER VE İŞ İNSANLARI HALAYA DURDU

Nikah merasiminin ardından başlayan eğlence bölümünde ise salonda adeta coşku rüzgarı esti. Müzik eşliğinde neşeli anların yaşandığı gecede, nikah şahitliği yapan seçkin konuklar ve davetliler piste çıkarak halay çekti.

Siyaset ve iş dünyasının önemli simalarının bir arada el ele tutuşarak halay çekmesi, geceye damgasını vuran en renkli ve dikkat çekici görüntülerden biri oldu. Gece boyunca devam eden müzik ve coşkulu kutlamalarla davetliler unutulmaz bir akşam geçirdi.

Kahriman ve Düşünmez aileleri, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan, mutluluklarına ortak olan tüm konuklara ve nikah şahitlerine tek tek teşekkür ederek tebrikleri kabul etti.

Kaynak: Haberler.com