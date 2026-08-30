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Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü

Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü Haber Videosunu İzle
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisine ilişkin ilk görüntüler ulaştı. Limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra sulara gömülen geminin parçalarının deniz yüzeyine yayıldığı görülürken, bölgede hava ve denizden başlatılan kurtarma operasyonu devam ediyor.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan hareket ettikten yaklaşık 2 kilometre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak alabora olan yolcu gemisi için ekipler teyakkuza geçti. Yetkililer, kaza mahalline derhal 3 sahil güvenlik botu ile bölgedeki 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Denizdeki tahliye ve kurtarma faaliyetleriyle eş zamanlı olarak, liman kıyısında acil müdahalede bulunmak üzere çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Bölgeden aktarılan ilk görsel materyallerde, batan gemiden kopan çeşiti parçaların ve eşyaların deniz yüzeyinde sürüklendiği görüldü. Ekiplerin deniz yüzeyindeki arama ve kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

GEMİNİN ÜZRİNDE KURTARILMAYI BEKLİYORLAR

Kurtarma çalışmaları sürerken bölgeden ilk gelen görüntüler ise tedirginlik yarattı. İnsanların, alabora olmuş geminin üzerinde kurtarılmayı beklediği görüldü.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıwrmzgzjm89:

Allah yardımcınız olsun

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