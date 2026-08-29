Nijer'den Rusya'ya isyan yardım çağrısı

Rusya'nın Nijer Büyükelçisi Viktor Voropayev, Nijer ordusunun başkent Niamey'deki askeri isyan girişiminin bastırılması için Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Afrika Kolordusu'ndan yardım istediğini belirtti.

TASS'a açıklamalarda bulunan Voropayev, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'nın bitişiğinde bulunan 101 No'lu Hava Üssü Komutanlığı'ndaki isyancı askerlerin etkisiz hale getirilmesi için Nijer ordusunun, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Afrika Kolordusu'ndan yardım istediğini kaydetti.

Voropayev, isyan girişiminde, Tillaberi ve Dosso bölgelerinden gelen genç subayların yer aldığını aktararak, bu askerlerin "dışarıdan yönlendiriliyor olabileceğini" öne sürdü.

Olay

Nijer Savunma Bakanı Salifou Mody, 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece bir grup askerin Niamey'deki 101 No'lu Hava Üssü'nde bazı silah arkadaşlarını kışlada tutmaya çalıştığını ve başkentteki stratejik noktalara ateş açtığını açıklamıştı.

Mody, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olayların kontrol altına alındığını ve hedef alınan noktalarda kontrolün kademeli olarak yeniden sağlandığını belirtmişti.

Nijer makamları, isyan girişiminin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıklasa da bazı kaynaklar, özellikle 101 No'lu Hava Üssü'nde tam kontrolün henüz sağlanamadığını ve isyancı askerlerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğünü öne sürüyor.

Kaynak: AA