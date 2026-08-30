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KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kıyıları açıklarında 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı "Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular var. Kayıpların olduğunu biliyoruz ama sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermemiz mümkün değil" dedi.

Girne açıklarında seyir halindeki yolcu gemisi, bölgede aniden etkisini gösteren şiddetli fırtınaya dayanamayarak sulara gömüldü. Olayın ardından bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Denizden çıkarılan kazazedeler hızla kıyıya ulaştırılarak hazır bekleyen ambulanslarla çevre hastanelere sevk ediliyor.

BAKAN ARIKLI: KAYIPLARIMIZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Faciaya ilişkin açıklamalarda bulunan KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemide 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin yer aldığını belirtti. Yolcu listesinde 4 Alman ve 3 İran uyruklu kişinin de bulunduğunu aktaran Arıklı, sahadaki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda kurtarılanların sayısını vermemiz mümkün değil. Çünkü halen daha gemiden kıyıya intikal devam ediyor. Oradan ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular var. Kayıpların olduğunu biliyoruz ama sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermemiz mümkün değil."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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